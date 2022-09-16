Зокрема, військові ЗСУ показали моторошні кадри із селищної ради вже звільненого села Великі Проходи. Її окупанти перетворили на в'язницю для полонених.

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Кімната з іконами біля тюрми

На відео видно, як у дверях росіяни зробили отвори, аби спостерігати за в'язнями. Втекти було неможливо, оскільки окрім окупантів з автоматами на вікнах були ґрати.

Однак найцікавіше навіть не це. Поряд з поодинокими камерами окупанти облаштували кімнату з іконами. Судячи з усього, російський кат міг сповідатись чи молитись після чергового кривавого допиту.

Дещо схоже було й в ГУЛАГу, коли в'язнів катували та вбивали, а поруч облаштовували каплички, де можна було "замолити гріхи". Нічого зайвого – "російський мінімалізм" як він є.

Селищна рада, яку перетворили на в'язницю: відео "Українського свідка"

Зазначимо, що цей населений пункт розташований всього за 16 кілометрів від російського кордону.

Росіяни окупували його в перші дні весни. Село утримували під своїм контролем, аж поки ЗСУ не почали контрнаступ.

Село Великі Проходи – дивіться на карті:

Українські оборонці звільнили майже усю Харківщину

Зараз ЗСУ вдалося звільнити від російських загарбників майже всю територію Харківської області. Це офіційно підтвердив Володимир Зеленський. Місцеві жителі вже дають свідчення і розповідають про окупацію, під якою вони перебували більше ніж пів року.

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що лише за декілька днів ЗСУ звільнили 300 населених пунктів на Харківщині, однак реальна цифра може бути значно більшою.

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