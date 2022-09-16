Зокрема, військові ЗСУ показали моторошні кадри із селищної ради вже звільненого села Великі Проходи. Її окупанти перетворили на в'язницю для полонених.
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Кімната з іконами біля тюрми
На відео видно, як у дверях росіяни зробили отвори, аби спостерігати за в'язнями. Втекти було неможливо, оскільки окрім окупантів з автоматами на вікнах були ґрати.
Однак найцікавіше навіть не це. Поряд з поодинокими камерами окупанти облаштували кімнату з іконами. Судячи з усього, російський кат міг сповідатись чи молитись після чергового кривавого допиту.
Дещо схоже було й в ГУЛАГу, коли в'язнів катували та вбивали, а поруч облаштовували каплички, де можна було "замолити гріхи". Нічого зайвого – "російський мінімалізм" як він є.
Селищна рада, яку перетворили на в'язницю: відео "Українського свідка"
Зазначимо, що цей населений пункт розташований всього за 16 кілометрів від російського кордону.
Росіяни окупували його в перші дні весни. Село утримували під своїм контролем, аж поки ЗСУ не почали контрнаступ.
Село Великі Проходи – дивіться на карті:
Українські оборонці звільнили майже усю Харківщину
- Зараз ЗСУ вдалося звільнити від російських загарбників майже всю територію Харківської області. Це офіційно підтвердив Володимир Зеленський. Місцеві жителі вже дають свідчення і розповідають про окупацію, під якою вони перебували більше ніж пів року.
- Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що лише за декілька днів ЗСУ звільнили 300 населених пунктів на Харківщині, однак реальна цифра може бути значно більшою.