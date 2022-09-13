Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона пообіцяла надати уточнені дані вже незабаром.

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Маляр сказала, що 13 вересня повідомила про звільнення на Харківщині:

3800 квадратних кілометрів,

понад 300 населених пунктів,

приблизно 150 тисяч населення.

Це підтверджені цифри з урахуванням стабілізаційних заходів. Реальна цифра звільнених територій на Харківщині майже у двічі більше. Завтра (14 вересня – 24 канал) будуть вже уточнені дані,

– додала вона.

Заступниця міністра оборони України додала, що наразі операція продовжується. Вона розпланована до повної деокупації Харківщини. Маляр додала, що Україна ухвалила рішення продовжувати операцію у зв'язку з досягнутими успіхами на фронті. У Міноборони не розголошують деталі контрнаступу, але сподіваються, що ЗСУ якнайшвидше звільнять область.

Що відомо про контрнаступ ЗСУ

Раніше Ганна Маляр сказала, що Збройні Сили України звільнили від російських окупантів близько 6 тисячі кілометрів на Харківщині та Півдні. Зокрема, ЗСУ зачистили та звільнили весь північний схід Харківщини – держкордон з росією під контролем наших захисників.

А 12 вересня ЗСУ деокупували ще 5 селищ Херсонської області. За останні 2 тижні на Херсонщині звільнено близько 500 квадратних кілометрів. Деокупацію територій уже підтвердили на офіційному рівні.

Радник Офісу Президента Михайло Подоляк переконаний, що деокупація Луганська чи Донецька означатиме повну поразку росії. За словами радника ОП, звільнення окупованих з 2014 року обласних міст обвалить ворожий фронт.

Звільнення Луганська чи Донецька спричинить ефект доміно, обвалить ru-фронт і призведе до політичної дестабілізації у ворожій державі,

– написав Подоляк.

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