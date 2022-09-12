А за останні 2 тижні на Херсонщині звільнено близько 500 квадратних кілометрів. Деокупацію територій уже підтвердили на офіційному рівні.

Увага Україна звільнила вже майже 6 тисяч квадратних кілометрів своїх територій

ЗСУ звільнили ще 5 селищ на Херсонщині

Керівниця пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк повідомили, що на Херсонщині звільнені такі населені пункти: Високопілля, Нововознесенське, Білогірку, Сухий Ставок та Миролюбівку.

Високопілля

Військовий експерт Костянтин Машовець пояснив, що "тактично Високопілля – це своєрідний плацдарм, який дозволяв російським військам тримати під вогневим контролем Криворізьку ТЕС".

З Високопілля окупанти обстрілювали Зеленодольськ, Сергіївку, Кошове, Велику Костромку.

Високопілля займає проміжне село між Іванівкою та Осокорівкою. Воно розташоване на дорозі між цими населеними пунктами.

Якщо українським військовим вдасться втримати Високопілля, це "дозволить контролювати прилеглі території". Крім того, ЗСУ вдалося зробити так, щоб "російські війська опинилися у напівоточенні з трьох боків".

Нововознесенське

Білогірка

Миролюбівка

​Зазначимо, що мова про Миролюбівку біля звільненого раніше Високопілля. Не треба плутати з Миролюбівкою, яка розташована неподалік від Чорнобаївки та Херсона.

Раніше фахівці Інституту вивчення війни (ISW), повідомляли, що біля Миролюбівки Херсонського району ще тривають бої.

Про звільнення Миролюбівки біля Високопілля почали повідомляти ще 10 вересня, тож передові позиції ЗСУ можуть зараз просунутись ще далі.

Раніше Гуменюк повідомила, що російські військові опинилися у складних умовах через контрнаступ ЗСУ, тому окремі підрозділи армії противника на Півдні налаштовані на перемовини з українськими бійцями.

Сухий Ставок

Ці населені пункти на сьогодні повністю під українським прапором. Також, за словами Наталії Гуменюк, звільнена територія вже зачищена, однак там все ще тривають певні заходи.

Чому звільнення цих селищ стратегічно важливе

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан у коментарі 24 каналу зауважив, що звільнення Високопілля, Нововознесенського, Білогірки, Миролюбівки та Сухого Ставка сталося дещо раніше. Наразі ж українські військові провели там зачистку від окупантів.

Загалом ситуація на Херсонщині успішно розвивається – українські плацдарми потроху розширюються.

Два плацдарми розширюються. А знищення північного угруповання російських військ на правобережжі Херсонщини йде за планом зі звільненням територій, –

додав Світан.

Ворог панікує, бо відчуває наступ ЗСУ

В оперативному командуванні "Південь" повідомили, що наші військові тримають під вогневим контролем логістику загарбників. Так, в ніч з 11 на 12 вересня ЗСУ вразили ще 2 понтонні переправи ворога біля Дар'ївського мосту та у районі Нової Каховки.

Українські воїни на Херсонському напрямку завдали росіянам значних втрат у живій силі. Зокрема, 810 окрема бригада морської піхоти втратила майже 85% особового складу.

Російські окупанти бояться контрнаступу ЗСУ. Тож, щоб врятувати своє життя потроху тікають з окупованої Херсонщини. Інтенсивне переміщення окупантів автобусами помітили у напрямку окупованого Криму.

Важливо! Окупаційна "влада" готується тікати з Криму. фсб наказало своїм окупантам розробити план "евакуації" через прорив лінії оборони.

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