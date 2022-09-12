ЗСУ звільнили щонайменше 5 населених пунктів

Про це під час брифінгу розповіла керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона зазначила, що за останні 2 тижні на Херсонщині звільнені площі близько 500 квадратних кілометрів.

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Наталія Гуменюк повідомили, що на Херсонщині звільнені такі населені пункти:

Високопілля

Нововознесенське

Білогірка

Миролюбівка

Сухий Ставок

Вона наголосила, що ці населені пункти на сьогодні повністю під українським прапором.

Яка ситуація на Херсонщині

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