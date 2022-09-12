ЗСУ звільнили щонайменше 5 населених пунктів
Про це під час брифінгу розповіла керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона зазначила, що за останні 2 тижні на Херсонщині звільнені площі близько 500 квадратних кілометрів.
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Наталія Гуменюк повідомили, що на Херсонщині звільнені такі населені пункти:
- Високопілля
- Нововознесенське
- Білогірка
- Миролюбівка
- Сухий Ставок
Вона наголосила, що ці населені пункти на сьогодні повністю під українським прапором.
Яка ситуація на Херсонщині
- Перед наступом на Херсон українські військові взяли під вогневий контроль логістику ворога. В оперативному командуванні "Південь" 10 вересня підтвердили, що ЗСУ надалі тримають під вогневим контролем логістику ворога.
- Через вогневий контроль з боку ЗСУ російським військовим не вдається перекидати сили на Півдні через річку Дніпро. У розвідці Міноборони Британії повідомили, що росія без успіху щосили намагається перекинути достатні резерви через Дніпро до лінії фронту.
- 10 вересня в ОК "Південь" інформували, що українські воїни продовжують звільняти населені пункти Півдня від російських загарбників. Однак військові вирішили не розкривати деталі щодо звільнених населених пунктів.
- Нещодавно депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомляв, що ЗСУ кожного дня вдається потроху звільняти територію на Херсонщині.
- Окремо слід сказати й про втрати росії на Півдні. Зокрема, 810 окрема бригада морської піхоти втратила майже 85% особового складу.
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