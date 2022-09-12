Після вдалих дій, проведених Силами оборони на Херсонському напрямку, ворог зазнав значних втрат у живій силі. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

До уваги ЗСУ позбавили ворога взводного опорного пункту, 6 зосереджень живої сили і техніки

Росіяни зазнають величезних втрат

За наявною інформацією, 810 окрема бригада морської піхоти (пункт постійної дислокації місто Севастополь) втратила майже 85% особового складу.

У решти військовослужбовців вкрай низький морально-психологічний стан, вони масово відмовляються від повернення до зони ведення бойових дій,

– зазначили у Генштабі.

ЗСУ вкотре знищили окупантів

Авіація Сил оборони ліквідувала взводний опорний пункт, шість районів зосередження живої сили і військової техніки противника, а також один зенітний ракетний комплекс.

Окрім цього, знищено 1 БПЛА типу "Орлан–10", збито одну керовану ракету Х–59, чотири керовані ракети морського базування типу "Калібр" та п’ять керованих ракет повітряного базування типу Х–101. Втрати ворога в живій силі уточнюють.

Нагадаємо, що у росії намагаються усіма силами приховати реальні цифри втрат у війні проти України. Але у мережі з'явився документ, який може пролити світло на це питання.

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