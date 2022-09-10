Відразу ж обмовимося, якщо вірити цьому документу, то цифри практично збігаються зі зведеннями втрат ворога, опублікованими у Генштабі ЗСУ. Отже, то скількох загарбників уже відправили на той світ?

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Документ мінфіну росії містить дані про втрати ворога

Відповідний документ якимось дивом потрапив до рук російського опозиціонера Михайла Ходорковського. Він і опублікував звіт міністерства фінансів росії, у якому й містяться дані про кількість "двохсотих" російських військових.

Якщо вірити даним, що містяться у документі, то рідні росіян станом на 28 серпня 2022 року отримали чималу компенсацію. Загалом мовиться про 361,4 мільярда рублів або ж по 7,4 мільйона рублів за кожного вбитого на війні.

А ще в документі йдеться про те, що станом на 24 серпня 2022 року міноборони росії підтвердило ліквідацію 48 759 своїх військових.



У документі вказані втрати ворога у війні проти України / фото з твітера Ходорковського

Відразу ж обмовимося, що до цього переліку не потрапили ані зниклі безвісти, ані бойовики з "лднр". Мовиться лише про тих, чиї рідні отримали компенсації на білі "Лади".

Цікаво, що до кінця поточного року планують виділити на компенсації ще 271,5 мільярда рублів. А от на 2023 рік прагнуть на відшкодування сім'ям "двохсотих" у бюджеті залишити 724,1 мільярда рублів. Усе це означає, що ворог готовий покласти у війні проти України близько 200 тисяч громадян росії.

Оскільки ми заговорили про втрати ворога, то не зайвим буде пригадати статистику від Генштабу ЗСУ. Зауважимо, що упродовж минулої доби ліквідувати вдалося 350 російських бійців.

Знищили уже понад 52 тисячі окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення відправити на той світ вдалося 52 250 загарбників. Як зазначають у Генштабі, ці цифри приблизні, адже точно підрахувати втрати ворога у зонах ведення активних бойових дій просто неможливо.

Крім того, на брухт уже перетворили 2136 танків, 4584 бойові броньовані машини, 1259 артилерійських систем, 311 РСЗВ, 162 одиниці засобів ППО та 116 одиниць спеціальної техніки.

А ще на балансі ворожої армії стало на 239 літаків, 212 гелікоптерів, 898 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 215 крилатих ракет, 215 суден та 3426 автомобілі та автоцистерни менше.

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