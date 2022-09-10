Один із російських військових виклав на відео момент контрнаступу наших військових на Харківщині. Точніше, блискавичну втечу окупантів, які "своїх не кидають".

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Втікали під звуки вибухів

На відео, яке виклав у мережу російський боєць, можна вкотре насолодитися "героїзмом" окупантів. Поки одні готові ставати гарматним м'ясом і йти у бій, інші – швиденько втікають, поки в них є така можливість. І саме про такого загарбника ми й розкажемо далі.

Єлі с**алісь, б*я. Тільки закінчили перекидати всю х***ю хлопцям на передок, накрили, б*я,

– бідкається він.

Увага! Відео надзвичайно коротке, але містить досить багато нецензурних слів. Тож рекомендуємо не дивитися його ані дітям, ані вразливим людям.

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Сам окупант у цей момент їде на військовій машині дорогою, покидаючи своїх же на передку. Надзвичайно милує око панорама, яку ворог знімає. Можна побачити, що попереду нього щось дуже гарно палає, а дим здіймається в небо. Також добре чути звуки вибухів. Тож, є підозра, що його іншим ворогам добряче перепало.

У Куп'янську уже підняли прапор України

Напередодні ми озвучували прогноз від Інституту з вивчення війни. У ньому йшлося про те, що упродовж найближчих 72 годин ЗСУ відіб'ють в окупантів Куп'янськ.

І ось цей день настав. Зранку 10 вересня у мережі з'явилися фото, на яких можна побачити, як наші військові стоять з прапором України на фоні мерії Куп'янська. А от під ногами у них видніється триколор, який захисники України перетворили на ганчірку, чим він і був з самого початку.

На ще одному фото можна побачити, як наші захисники стоять уже на даху багатоповерхівки у Куп'янську. Ба більше, є ще й відеодоказ, щоб російські пропагандисти не могли брехати про те, що місто досі під їхнім контролем.

Додамо свіжі дані, якими володіють в Інституті з вивчення війни. Там зауважили, що станом на 9 вересня нашим військовим вдалося вибити ворога з 2500 квадратних кілометрів Харківщини. Досягнули цього завдяки успішному проведенню контрнаступу.

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