Українські сили досягли околиць наступають на Ізюм із північного заходу, півночі, північного сходу та південного сходу.

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ЗСУ наступають на Ізюм

Експерти з Інституту вивчення війни вважають, що найближчими днями ЗСУ можуть перерізати росіянам наземні шляхи сполучення з Ізюмом, що, ймовірніше за все, призведе до руйнування російських позицій у цьому районі.

9 вересня українці досягли південної околиці Куп'янська трасою Р79, а російські джерела повідомляють про танкові бої в цьому районі.

Крім цього, удари ЗСУ пошкодили Куп'янський міст через річку Оскіл, що знизить здатність російських військ постачати та зміцнювати свої позиції. Про це повідомили самі росіяни, бідкаючись, що українці відрізали їх від постачань.

Як далеко просунулись ЗСУ

Окупанти заявили, що ЗСУ вийшли на західний берег річки Оскіл в районі Сенькове і просунулися на південь трасою R79 як мінімум до північної околиці Гороховатки – це 20 кілометрів на північний схід від Ізюму).

За непідтвердженими даними, українські сили вже вийшли до міста Оскіл – це 7 кілометрів на схід від Ізюму, що серйозно погіршило б здатність російських сил у Лимані підтримувати оборонні операції в Ізюмі. Тим часом ЗСУ вже завдають наземних ударів у районі Лиману.

Загалом за минулу добу ЗСУ звільнили від російських загарбників 30 населених пунктів.

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