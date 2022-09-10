Кадирівці прибули на Херсонщину

Про це йдеться в оперативному зведенні Генштабу 10 вересня. Росіяни, очевидно, панікують та намагаються усіма силами втримати зайнятті позиції.

Увага Український контрнаступ на Херсонщині та Харківщині дає обнадійливі ознаки, – Пентагон

Для посилення російського угруповання на тимчасово захоплених територіях Херсонської області прибув сформований за національною ознакою підрозділ так званих "кадирівців", чисельністю до 1300 осіб,

– повідомили у Генштабі.

Російські вояки масово тікають з Херсонщини

Кадирівців то перекинули, а ось кого підсилювати збираються – невідомо. Російські вояки на тлі контрнаступу ЗСУ масово тікають з окупованої Херсонщини. Так, у напрямку окупованого Криму спостерігають інтенсивне переміщення автобусами російських військових.

Тож, захисники зруйнували фактично всі шляхи забезпечення російських військ на правому березі Херсонщини.

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Українські герої завдають російським загарбникам колосальних втрат. У росії – дефіцит "гарматного м'яса". Розвідка США повідомила, що країна-агресорка вже стикнулася з важкою нестачею особового складу.

Зверніть увагу! За даними розвідки, 237-й гвардійський десантно-штурмовий полк росії припинив своє існування. Усі військовослужбовці – або поранені, або вбиті.

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