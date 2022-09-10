Спроби окупантів марні

Утім, успіхом такі спроби не закінчуються – цьому заважає вогневий контроль українських військових. Про це 24 каналу розказала керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

Зверніть увагу У наметах біля Чорнобаївки, – херсонський активіст розповів, де ховаються окупанти

За її словами, щойно росіяни підтягують до мостів відповідні ресурси та сили для проведення ремонтних робіт, включається наш вогневий контроль.

Тоді вони намагаються з відчайдушною впертістю налаштовувати понтонні та поромні переправи, а також шукають способи переміщення ресурсів баржами. Вони варіюють напрямки, тобто пускають їх не напряму чи перпендикуляром, а шукають інші шляхи, щоб не потрапити під вогонь українських захисників.

Але він (вогневий контроль – 24 канал ) все ж таки всюдисущий і досить потужний,

– констатувала Наталія Гуменюк.

Речниця ОК "Південь" пояснила, що намагаючись спрямувати свої баржі альтернативними шляхами, загарбники забувають, що вони на нашій території і військові добре знають цю місцевість. Адже на цих територіях проводилось багато навчань і всі військові підрозділи, які зараз ведуть тут бойові дії, колись відпрацьовували все це. Саме тому тактика дій росіян для ЗСУ є досить зрозумілою та легко прораховується.

"Тому баржі йдуть за курсом "русского воєнного корабля", – підсумувала Гуменюк.

Наталія Гуменюк з ОК "Південь" розповіла про ситуацію на Херсонщині: дивіться відео

Ворог на Херсонщині вже не має шансів

За словами військового експерта Павла Нарожного, 20 – 25 тисяч російських військових на Херсонщині опинилися у котлі. Оскільки вони відрізані водною перешкодою – Дніпром, а ЗСУ тримають під вогневим контролем усі мости, то росіяни не можуть ані вийти, ані постачати туди зброю та боєприпаси.

Він наголосив, що немає жодних ознак того, що цей український наступ зупиниться, а разом і з тим немає і шансів вижити у цього ворожого угруповання.