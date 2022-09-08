ЗСУ посилили атаки на Сході

Повідомляється, що минулого тижня відбулися наймасштабніші наземні наступи ЗСУ з початку вторгнення росії. Високопоставлений американський чиновник, заявив, що США спостерігали, як українські сили досягли певного успіху в атаці на російські лінії постачання з наміром відрізати та ізолювати окупантів, які дислокуються на правому березі Дніпро.

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Те, що ми побачили в Херсонській області, – це продовження наступальних операцій українців. Вони продовжують певний рух вперед. Ми знаємо, що вони відбили деякі села

– сказав прессекретар Пентагону генерал Пет Райдер.

Також він зазначив, що США бачили "деяку наступальну активність росії" поблизу Бахмута на Донеччині.

За словами українських чиновників, мета полягає в тому, щоб захопити принаймні всю територію на північ чи захід від Дніпра, включаючи не лише Херсон, а й Нову Каховку.

У Новій Каховці розташована важлива ​​гідроелектростанція та Північнокримський канал, який з приходом російських військ знову постачає воду до Криму.

Офіційні особи США заявили, що українські війська посилили атаки на Сході України, щоб перешкодити росії перекинути сили на Південь і відбити там український контрнаступ. Зазначається, що останніми днями українські сили просунулися до російських ліній постачання на південь від Харкова, захопивши при цьому кілька сіл і міст.

Просування ЗСУ триватиме до весни

Офіційні особи США визнають, що українська мета відбити Херсон до кінця 2022 року є амбітною і є можливою, якщо Україна продовжить прогрес у своїх поточних операціях.

У США прогнозують, що просування ЗСУ триватиме до весни. Водночас деякі атаки, які відбуваються наразі, мають на меті підготувати поле бою до запланованого наступу протягом наступних кількох місяців.

Наступ ЗСУ на Херсонщині: що відомо

ЗСУ наприкінці серпня прорвали першу лінію оборони окупантів на Херсонщині. Після цього в ОК "Південь" повідомили, що ЗСУ перейшли в наступ на Півдні.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявляв, що для успішного наступу необхідно створити одне або кілька оперативно-стратегічних угруповань та потрібне сучасне озброєння.

Зауважимо, що наступу ЗСУ передували удари по військових базах, складах і логістиці ворога. Зокрема, українські військові взяли під вогневий контроль шляхи постачання окупантів.

Нещодавно ЗСУ підійняли стяг над звільненим Високопіллям, що на Херсонщині. Також в ОК "Південь" інформували, що ЗСУ звільнили нові території, але деталі повідомлять згодом. У ЗСУ закликають дотримуватися режиму інформаційної тиші.

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