Військові ЗСУ справляються краще, ніж російська армія. Окупанти опинились не в кращих позиціях. Про це заявив заступник міністра оборони США Колін Каль.
Важливо Генштаб спрацював дуже професійно, – генерал США про тишу щодо контрнаступу ЗСУ на Херсонщині
Це перші дні. Я думаю, що українці роблять повільний, але значущий прогрес,
– зазначив Каль.
Далі спостерігатимуть, як все складеться. Однак чиновник констатував, що справи в української сторони йдуть краще, ніж в російських загарбників.
Що відомо про наступ на Півдні
- 29 серпня офіційно повідомили, що ЗСУ перейшли в наступ на Півдні. Голова об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомила, що українським захисникам вдалося прорвати першу лінію оборони окупантів на Херсонщині.
- Військовий експерт Олександр Мусієнко запевнив, що в ЗСУ на Півдні України все йде за планом. Українці перехоплюють ініціативу та звільняють населені пункти.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначив, що для контрнаступу українським військовим необхідна зброя. Наприклад, додаткові ракети та боєприпаси, артилерійські системи, ракетні комплекси, засоби радіоелектронної боротьби тощо.
До теми – нове звернення КІМА про ситуацію на Півдні: відео