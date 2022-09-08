Військові ЗСУ справляються краще, ніж російська армія. Окупанти опинились не в кращих позиціях. Про це заявив заступник міністра оборони США Колін Каль.

Важливо Генштаб спрацював дуже професійно, – генерал США про тишу щодо контрнаступу ЗСУ на Херсонщині

Це перші дні. Я думаю, що українці роблять повільний, але значущий прогрес,

– зазначив Каль.

Далі спостерігатимуть, як все складеться. Однак чиновник констатував, що справи в української сторони йдуть краще, ніж в російських загарбників.

Що відомо про наступ на Півдні

29 серпня офіційно повідомили, що ЗСУ перейшли в наступ на Півдні. Голова об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомила, що українським захисникам вдалося прорвати першу лінію оборони окупантів на Херсонщині.

Військовий експерт Олександр Мусієнко запевнив, що в ЗСУ на Півдні України все йде за планом. Українці перехоплюють ініціативу та звільняють населені пункти.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначив, що для контрнаступу українським військовим необхідна зброя. Наприклад, додаткові ракети та боєприпаси, артилерійські системи, ракетні комплекси, засоби радіоелектронної боротьби тощо.

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