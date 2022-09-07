Яким буде основне завдання ЗСУ

У цьому переконані Головнокомандувач Збройних Сил України, генерал Валерій Залужний та перший заступник голови Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони і розвідки, генерал-лейтенант Михайло Забродський. У спільній публікації вони пояснили, які сили та засоби необхідні Україні для здійснення потужного контрнаступу.

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Насамперед необхідно визначити так званий "центр тяжіння" для росії у війні проти України, адже до змін у перебігу війни може призвести лише ефективний вплив на цей самий центр.

Отож, якщо визначити таким "центром тяжіння" контроль над Кримом, логічним буде планування операції або серії операцій для заволодіння цією тимчасово окупованою територією.

Таке планування має передбачати, перш за все, наявність необхідного комплекту військ. І мова може йти точно не про військові частини та з’єднання ЗСУ, які вже зараз діють на 2500 кілометрах фронту від Херсона до Ковеля,

– вважають військові.

За їхніми словами, для підготовки відповідної наступальної кампанії необхідно створити одне або кілька оперативно-стратегічних угруповань. Залежно від замислу та амбіцій командування українських сил ці угруповання утворюватимуть від 10 до 20 загальновійськових бригад.

Необхідне сучасне озброєння

"Зазначене може бути зроблене виключно шляхом заміни основних зразків озброєння вже існуючих бригад на сучасні, які надаються партнерами України", – додали Залужний та Забродський.

Це потребуватиме від наших західних партерів часу та великих грошей, але виконання визначених командуванням завдань безпосередньо залежить від наявності ресурсів. Так, для контрнаступу українським військовим необхідні:

додаткові ракети та боєприпаси,

артилерійські системи,

ракетні комплекси,

засоби радіоелектронної боротьби тощо.

Якщо з чисельністю військ великих проблем бути не повинно, то з наявністю потрібного важкого озброєння та боєприпасів можуть бути труднощі.

Утім, Головнокомандувач впевнений, що створення та належне оснащення такого угруповання є абсолютно реальним. Для цього потрібна політична воля, завчасне та продумане планування та можливість використанням виробничої бази та запасів провідних країн світу.

Якими є найближчі цілі росії у війні

У британській розвідці вважають, що зараз командування ворога зіштовхнулося з дилемою. Вони не знають, чи розгортати їм оперативні резерви для наступу на Бахмут, що на Донеччині, чи зосередитися на захисті та обороні на півдні України.

Залужний також вважає, що окупанти хочуть вийти на адміністративні межі Донецької області, тому концентрують сили на Ізюмському та Бахмутському напрямках.

Важливо – окупанти намагаються контратакувати і на Запоріжжі: дивіться відео