На цьому наголосив секретар РНБО Олексій Данілов. Він зауважив, що Україні вдасться здолати ворога, але слід з цим трохи зачекати. Водночас він додав, що мовиться не про роки затяжної війни, особливо якщо враховувати, що перед окупантами вже постала дилема на фронті.

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Війна не триватиме роками

Олексій Данілов опонував журналістці Соні Кошкіній, котра висловила припущення, що війна триватиме роки-роки. Секретар РНБО дещо має дещо оптимістичніший прогноз. Водночас він підкреслив, що з обережністю ставиться до припущень щодо того, коли протистояння росії завершиться.

Я кажу, що раз – це буде непроста війна; два – перемога буде за нами; три – не буде швидкої перемоги, але це точно не роки-роки-роки, як ви зараз кажете,

– наголосив Данілов.

Він додав, що в нашої держави не просто задача – вибити ворога та повернути окуповані території. Наше військо повинне зробити все для того, щоб загарбники не наважилися наступати знову. Мовляв, необхідно буде настільки виснажити ворога, щоб він не мав сил нападати не лише на нашу країну, а й на інші.

Зауважимо, що стримані оптимістичні прогнози Данілова набувають реальних обрисів. Про це свідчать успіхи ЗСУ як на Півдні, так і на Сході. А також несподівана активність наших військових під Харковом.

ЗСУ завдали потужного удару біля Балаклії

В Інституті з вивчення війни зауважили, що наші військові 6 вересня здійснили потужну атаку по окупантах. Зробили це вони поблизу Балаклії та Верхівки, що на Харківщині. Внаслідок цього, за припущеннями аналітиків, ворогові довелося відійти на лівий берег Сіверського Дінця.

Експерти також зауважили, що на світлинах за 6 вересня можна побачити зруйнований міст через річку Середня Балаклійка. За нею, з усією ймовірністю, може розкидатися лінія фронту на цьому напрямку. Крім того, користувачі мережі повідомили, що військовим країни-агресорки довелося відійти від своїх блокпостів. Причому на цілих 6 кілометрів на захід від Балаклії.

За припущеннями аналітиків, ворог уже може не тримати під контролем свої попередні позиції, що у Байраку та Новій Гусарівці. Зауважимо, що вони розташовані саме на правому березі Сіверського Донця. Цікаво, що відійти звідти ворог, за запевненнями укладачів з Інституту з вивчення війни, могли наприкінці серпня.

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