Это подчеркнул секретарь СНБО Алексей Данилов. Он отметил, что Украине удастся одолеть врага, но следует немного подождать. В то же время он добавил, что речь не идет о годах затяжной войны, особенно если учитывать, что перед оккупантами уже встала дилемма на фронте.

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Война не продлится годами

Алексей Данилов оппонировал журналистке Соне Кошкиной, которая предположила, что война будет длиться годами. Секретарь СНБО имеет несколько более оптимистичный прогноз. В то же время он подчеркнул, что с осторожностью относится к предположениям о том, когда противостояние россии завершится.

Я говорю, что раз – это будет непростая война; два – победа будет за нами; три – не будет скорой победы, но это точно не годы-годы, как вы сейчас говорите,

– подчеркнул Данилов.

Он добавил, что у нашего государства не просто задача – выбить врага и вернуть оккупированные территории. Наше войско должно сделать все для того, чтобы захватчики не решились наступать снова. Мол, необходимо будет настолько истощить врага, чтобы у него не было сил нападать не только на нашу страну, но и на другие.

Заметим, что сдержанные оптимистичные прогнозы Данилова приобретают реальные очертания. Об этом свидетельствуют успехи ВСУ как на Юге, так и на Востоке. А также неожиданная активность наших военных под Харьковом.

ВСУ нанесли мощный удар возле Балаклеи

В Институте по изучению войны отметили, что наши военные 6 сентября совершили мощную атаку по оккупантам. Сделали это они вблизи Балаклеи и Верховки Харьковской области. В результате, по предположениям аналитиков, врагу пришлось отойти на левый берег Северского Донца.

Эксперты также отметили, что на фотографиях за 6 сентября можно увидеть разрушенный мост через реку Средняя Балаклейка. За ней, по всей вероятности, может разворачиваться линия фронта на этом направлении. Кроме того, пользователи сети сообщили, что военным страны-агрессора пришлось отойти от своих блокпостов. Причем на целых 6 километров западнее Балаклеи.

По предположениям аналитиков, враг уже может не держать под контролем свои предыдущие позиции в Байраке и Новой Гусаровке. Заметим, что они расположены именно на правом берегу Северского Донца. Интересно, что уйти оттуда враги, по заверениям составителей из Института по изучению войны, могли в конце августа.

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