Як розповіли дослідники американського інституту вивчення війни, наступальна операція українських сил у районі Балаклії відкрило ЗСУ нові можливості для контратак у цьому регіоні.

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У новому зведенні за підсумками 6 вересня експерти аналізують контрнаступальну операцію ЗСУ у Харківській області в районі Балаклії. Вона, ймовірно, "відкинула російські сили на лівий берег (північний бік) річок Сіверський Донець і Середня Балаклійка".

Фахівці ISW припускають, що 6 вересня українські війська захопили Вербівку (менше ніж 3 кілометри на північний захід від Балаклії) – про що свідчать кадри, геолокацію яких аналітикам інституту вдалося верифікувати.

Кілька російських джерел визнали українські успіхи у Вербівці та повідомили, що російські війська зруйнували неназвані мости на східних околицях Балаклії, щоб запобігти подальшому просуванню українських військ,

– пишуть експерти ISW.

Крім того, російські сили, ймовірно, більше не утримують свої колишні позиції в:

Байраку,

Новій Гусарівці (на південь від Балаклії на правому березі річки Сіверський Донець).

Той факт, що Росія перекинула сили з Харківської області та зі сходу України на Південь, ймовірно, дозволить ЗСУ за можливості контратакувати в цьому регіоні.

В окупантів почалася істерія

У мережі з'являються повідомлення від окупантів, які скаржаться на наступ ЗСУ та втрату контролю над населеними пунктами на Харківщині. Зокрема, російські пропагандисти пишуть, що окупанти потрапили в оточення в Балаклії. Зв'язатися з окупантами зараз нібито неможливо, що може свідчити про їхнє знищення або захоплення у полон.



Де, ймовірно, наступають ЗСУ / Скриншот 24 каналу



В окупантів істерика / Скриншот із соцмереж

Проросійські телеграм-канали вже другий день повідомляють про втрати своїх позицій та успіхи ЗСУ біля міста Балаклія Харківської області. Вони пишуть, що бійці загонів поліції спецпризначення (СОБР) із Самарської області та Башкортостану потрапили в оточення.

На реакцію російських окупантів вже відреагували і в Офісі Президента. Андрій Єрмак зазначив, що раби опиняються в руках вільних людей на землі свободи. Він додав, що "виття з боліт", це – російські пропагандисти кричать "без паніки".

Що у Генштабі та Міноборони кажуть про Бакалію

У Генштабі ЗСУ повідомлення про бої за Балаклію поки що офіційно не коментували. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр додала, що лінія фронту дуже широка і складає 2500 кілометри, на 1300 з яких тривають активні бойові дії.

На одних напрямках і ділянках ми відбиваємо атаки ворога, на інших рухаємось вперед, адже оборонна операція – це комплекс різних заходів і постійна динаміка. Станом на зараз події розвиваються за планом,

– наголосила вона.

Водночас Маляр пояснила, що офіційна інформація надходить зі свідомим запізненням з декількох причин:

будь-який результат треба закріплювати, а вже потім про нього говорити,

оприлюднювати інформацію треба тоді, коли у ворога вже остаточно немає можливості нічого змінити.

Додамо, що Бакалійська міська рада просить людей не поширювати непідтвердженої інформації, попри всі емоції. Також міська рада нагадала людям правила інформаційної тиші.

Є інформація про звільнення деяких населених пунктів Балаклійської громади. Чекаємо офіційного підтвердження. Розуміємо емоції кожного зараз, проте намагаймося дотримуватися режиму інформаційної тиші,

– мовиться в повідомленні.

Місцевим жителям слід дотримуватись таких правил:

не поширювати інформацію про військові операції до офіційних заяв Збройних сил України чи Міністерства оборони, дані про пересування українських військ;

інформацію щодо геолокації й переміщення окупантів та ворожої техніки повідомляйте чат-боту Е-Ворог або пишіть міськраді в повідомлення.

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