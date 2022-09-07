Как рассказали исследователи американского Института изучения войны, наступательная операция украинских сил в районе Балаклеи открыла ВСУ новые возможности для контратак в этом регионе.

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В новой сводке по итогам 6 сентября эксперты анализируют контрнаступательную операцию ВСУ в Харьковской области в районе Балаклеи. Она, вероятно, "отбросила российские силы на левый берег (северную сторону) рек Северский Донец и Средняя Балаклейка".

Специалисты ISW предполагают, что 6 сентября украинские войска захватили Вербовку (менее 3 километров к северо-западу от Балаклеи) – о чем свидетельствуют кадры, геолокацию которых аналитикам Института удалось верифицировать.

Несколько российских источников признали украинские успехи в Вербовке и сообщили, что российские войска разрушили неназванные мосты на восточных окраинах Балаклеи, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение украинских войск,

– пишут эксперты ISW.

Кроме того, российские силы, вероятно, больше не удерживают свои прежние позиции в:

Байраке,

Новой Гусаровке (к югу от Балаклеи на правом берегу реки Северский Донец).

Тот факт, что россия перебросила силы из Харьковской области и с Востока Украины на Юг, вероятно, позволит ВСУ по возможности контратаковать в этом регионе.

У оккупантов началась истерия

В сети появляются сообщения от оккупантов, которые жалуются на наступление ВСУ и потерю контроля над населенными пунктами в Харьковской области. В частности, российские пропагандисты пишут, что оккупанты попали в окружение в Балаклее. Связаться с оккупантами сейчас якобы невозможно, что может свидетельствовать об их уничтожении или захвате в плен.



Где, вероятно, наступают ВСУ / Скриншот 24 канала



У оккупантов истерика / Скриншот из соцсетей

Пророссийские телеграм-каналы уже второй день сообщают о потерях своих позиций и успехах ВСУ возле города Балаклея Харьковской области. Они пишут, что бойцы отрядов полиции спецназначения (СОБР) из Самарской области и Башкортостана попали в окружение.

На реакцию российских оккупантов уже отреагировали и в Офисе Президента. Андрей Ермак отметил, что рабы оказываются в руках свободных людей на земле свободы. Он добавил, что "вой с болот", это – российские пропагандисты кричат "без паники".

Что в Генштабе и Минобороны говорят о Бакалее

В Генштабе ВСУ сообщения о боях за Балаклею пока официально не комментировали. Заместитель министра обороны Анна Маляр добавила, что линия фронта очень широкая и составляет 2 500 километров, на 1 300 из которых продолжаются активные боевые действия.

На одних направлениях и участках мы отражаем атаки врага, на других двигаемся вперед, ведь оборонительная операция – это комплекс различных мероприятий и постоянная динамика. По состоянию на сейчас события развиваются по плану,

– подчеркнула она.

В то же время Маляр пояснила, что официальная информация поступает с сознательным опозданием по нескольким причинам:

любой результат надо закреплять, а уже потом о нем говорить;

обнародовать информацию надо тогда, когда у врага уже окончательно нет возможности ничего изменить.

Добавим, что Бакалейский городской совет просит людей не распространять неподтвержденную информацию, несмотря на все эмоции. Также городской совет напомнил людям правила информационной тишины.

Есть информация об освобождении некоторых населенных пунктов Балаклейской общины. Ждем официального подтверждения. Понимаем эмоции каждого сейчас, однако стараемся соблюдать режим информационной тишины,

– говорится в сообщении.

Местным жителям следует соблюдать следующие правила:

не распространять информацию о военных операциях до официальных заявлений Вооруженных сил Украины или Министерства обороны, данные о передвижении украинских войск;

информацию о геолокации и перемещении оккупантов и вражеской техники сообщайте чат-боту Е-Ворог или пишите горсовету в сообщения.

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