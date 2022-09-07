Про актуальну ситуацію на різних фронтах розповіли у Генеральному штабі ЗСУ.

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Яка обстановка у північних регіонах

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Натомість на інших напрямках ворог вів обстріли, зокрема:

на Сіверському напрямку зафіксували мінометні обстріли в районах населених пунктів Гай Чернігівської області та Волфине, Запсілля, Манухівка і Стукалівка Сумської області;

зафіксували мінометні обстріли в районах населених пунктів Гай Чернігівської області та Волфине, Запсілля, Манухівка і Стукалівка Сумської області; на Харківському напрямку ворог завдав обстрілів у районах населених пунктів Прудянка, Чорноглазівка, Миронівка, Великі Проходи, Руська та Черкаська Лозова, Руські та Черкаські Тишки.

Приватні воєнні компанії, що діють на тимчасово захоплених територіях, зокрема, в населеному пункті Олександрівка Харківської області, зазнають суттєвих втрат.

Окремі підрозділи нараховують понад 40% важкопораненими та вбитими. Тіла багатьох загиблих не ідентифікуються та рахуються як зниклі безвісти,

– розповіли у Генштабі.

Підрозділи Сил оборони утримують займані позиції та не дають ворогу просуватися вглиб території України. Нашим воїнам вдалося успішно відбити атаки противника в районах населених пунктів Григорівка, Зайцеве, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина та Опитне.

Що відбувається на Донбасі

Ворожі обстріли не вщухали і:

на Слов'янському напрямку обстрілів з боку окупантів зазнали Слов'янськ, Велика Комишуваха, Долина, Краснопілля, Дмитрівка та Довгеньке;

обстрілів з боку окупантів зазнали Слов'янськ, Велика Комишуваха, Долина, Краснопілля, Дмитрівка та Довгеньке; на Краматорському напрямку противник обстрілював райони Тетянівки, Кривої Луки, Спірного, Веселого та Григорівки;

противник обстрілював райони Тетянівки, Кривої Луки, Спірного, Веселого та Григорівки; на Бахмутському напрямку здійснював обстріли із мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Бахмутське, Соледар, Бахмут, Нью-Йорк, Зайцеве, Весела Долина, Майорськ та Яковлівка;

здійснював обстріли із мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Бахмутське, Соледар, Бахмут, Нью-Йорк, Зайцеве, Весела Долина, Майорськ та Яковлівка; на Авдіївському напрямку обстріляно Авдіївку, Опитне, Водяне, Тоненьке та Первомайське;

обстріляно Авдіївку, Опитне, Водяне, Тоненьке та Первомайське; на Новопавлівському напрямку активних наступальних дій ворог не проводив, вогневого впливу зазнали райони Мар'їнки, Красногорівки, Новомихайлівки, Вугледара, Солодкого, Шевченко, Золотої Ниви, Павлівки та Времівки.



Що відбувається на Донбасі / Фото Liveuamap

Яка ситуація на Півдні

У південних регіонах ворог також обстрілював низку населених пунктів. Зокрема:

на Запорізькому напрямку окупанти залучили міномети, ствольну та реактивну артилерію по районах населених пунктів Новоандріївка, Малі Щербаки, Мала Токмачка, Щербаки, Білогір'я, Новопіль, Вільне Поле та Шевченко;

окупанти залучили міномети, ствольну та реактивну артилерію по районах населених пунктів Новоандріївка, Малі Щербаки, Мала Токмачка, Щербаки, Білогір'я, Новопіль, Вільне Поле та Шевченко; на Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли зі ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Крім того, ворог вів повітряну розвідку БпЛА – здійснив 34 вильоти.

Загалом протягом минулої доби ворог завдав понад 7 ракетних та 25 авіаційних ударів по військових та цивільних об'єктах на території України. Для цього здійснив до 20 літако-вильотів. Зокрема, постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Харків, Великі Проходи, Білогірка, Костромка, Сухий Ставок та Безіменне.



Яка обстановка на Півдні / Фото Liveuamap

Досягнення ЗСУ за добу

Протягом доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила 27 ударів та знищила склад боєприпасів, завдала ураження по майже 40 опорних пунктах та місцях скупчення живої сили і техніки.

Загалом, підрозділи протиповітряної оборони наших військ на різних напрямках знищили:

літак Су-25,

вертоліт Ка-52,

БпЛА,

5 крилатих ракет типу "Х-101".



Карта бойових дій станом на 7 вересня / Фото Liveuamap

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