На тлі здобутків ЗСУ на Півдні, а також на Сході й інших напрямках окупанти змушені вибирати. Наступати чи оборонятися.

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ЗСУ випробовують російське військо

У розвідці Великої Британії наголосили на тому, що упродовж минулої доби відразу на трьох фронтах точаться запеклі бої. Мовиться про протистояння під Харковом, на Донбасі, а також у Херсонській області. І все це неабияк напружує ворога.

Згідно з наявними даними, окупанти планували наступати на Бахмут. Про це також свідчили зведення Генштабу упродовж останніх кількох тижнів. А останнім штрихом став наказ путіна захопити Донецьку область до 15 вересня. Але не сталося, як ворогові гадалося.

На Донецькому напрямку перед ворогом постала дилема. Він повинен обирати між розгортанням оперативних резервів, щоб підтримати наступ на Бахмут. Або ж слід зробити пріоритетною позицію оборони, враховуючи активне просування ЗСУ на Півдні.

У відомстві зауважують, що наразі військо росії проходить неабияку перевірку. А все тому, що на нього очікують відразу кілька загроз, розкиданих на відстані у 500 кілометрів. Тож ворогові потрібно буде бодай якось скоординувати оперативний план. А також провести перерозподіл наявних ресурсів. І зробити це так, щоб минулося без відвертих поразок.

Що стосується поразок, то не зайвою буде згадка про втрати ворога. Зауважимо, що напередодні кількість ліквідованих окупантів уже перевалила за позначку у 50 тисяч.

ЗСУ продовжують знищувати загарбників

Від початку повномасштабного вторгнення на той світ вдалося відправити вже 50 610 російських бійців. А за минулу добу квитки на "концерт кобзона" отримали 460 ворогів. І це лише приблизні цифри, адже точно підрахувати втрати окупантів у зонах ведення бойових дій просто неможливо.

Крім того, на брухт перетворили 2097 танків, 4520 бойових броньованих машин, 1194 артилерійські системи, 300 РСЗВ, 156 засобів ППО, а також 109 одиниць спеціальної техніки.

А ще на балансі ворожої армії на 237 літаків, 208 гелікоптерів, 880 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 214 крилатих ракет, 15 суден і 3320 автомобілів і автоцистерн менше.

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