Про це свідчать дані британських розвідників. Водночас вони зазначили, що росія намагається вести наступ на одному з напрямків.

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За останню добу точаться запеклі бої на трьох фронтах, зокрема:

на півночі, під Харковом;

на сході в Донбасі;

на півдні в Херсонській області.

Основними запланованими зусиллями Росії, ймовірно, є наступ на Бахмут на Донбасі, але командири стикаються з дилемою: розгортати оперативні резерви для підтримки цього наступу чи захищатися від подальшого просування України на Півдні,

– наголосили розвідники.

Яка ситуація на фронтах

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли, що на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Натомість на інших напрямках ворог вів обстріли, зокрема:

на Сіверському напрямку зафіксували мінометні обстріли в районах населених пунктів Гай Чернігівської області та Волфине, Запсілля, Манухівка і Стукалівка Сумської області;

зафіксували мінометні обстріли в районах населених пунктів Гай Чернігівської області та Волфине, Запсілля, Манухівка і Стукалівка Сумської області; на Харківському напрямку ворог завдав обстрілів у районах населених пунктів Прудянка, Чорноглазівка, Миронівка, Великі Проходи, Руська та Черкаська Лозова, Руські та Черкаські Тишки.

Приватні воєнні компанії, що діють на тимчасово захоплених територіях, зокрема, в населеному пункті Олександрівка Харківської області, зазнають суттєвих втрат.

Окремі підрозділи нараховують понад 40% важкопораненими та вбитими. Тіла багатьох загиблих не ідентифікуються та рахуються як зниклі безвісти,

– розповіли у Генштабі.

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