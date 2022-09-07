Про це свідчать дані британських розвідників. Водночас вони зазначили, що росія намагається вести наступ на одному з напрямків.
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За останню добу точаться запеклі бої на трьох фронтах, зокрема:
- на півночі, під Харковом;
- на сході в Донбасі;
- на півдні в Херсонській області.
Основними запланованими зусиллями Росії, ймовірно, є наступ на Бахмут на Донбасі, але командири стикаються з дилемою: розгортати оперативні резерви для підтримки цього наступу чи захищатися від подальшого просування України на Півдні,
– наголосили розвідники.
Яка ситуація на фронтах
У Генеральному штабі ЗСУ розповіли, що на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Натомість на інших напрямках ворог вів обстріли, зокрема:
- на Сіверському напрямку зафіксували мінометні обстріли в районах населених пунктів Гай Чернігівської області та Волфине, Запсілля, Манухівка і Стукалівка Сумської області;
- на Харківському напрямку ворог завдав обстрілів у районах населених пунктів Прудянка, Чорноглазівка, Миронівка, Великі Проходи, Руська та Черкаська Лозова, Руські та Черкаські Тишки.
Приватні воєнні компанії, що діють на тимчасово захоплених територіях, зокрема, в населеному пункті Олександрівка Харківської області, зазнають суттєвих втрат.
Окремі підрозділи нараховують понад 40% важкопораненими та вбитими. Тіла багатьох загиблих не ідентифікуються та рахуються як зниклі безвісти,
– розповіли у Генштабі.
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