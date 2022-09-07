Загалом за весь час повномасштабної війни українські захисники відправили на "концерт кобзона" 50 610 росіян. Ця кількість не є остаточно, адже зараз тривають активні бойові дії.

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Втрати ворога у техніці станом на 7 вересня

  • Танків – 2 097 (+20 за минулу добу) одиниць;
  • бойових броньованих машин – 4 520 (+36) одиниць;
  • артилерійських систем – 1 194 (+15) одиниці;
  • РСЗВ – 300 (+4) одиниць;
  • засобів ППО – 156 одиниць;
  • літаків – 237 (+1) одиниць;
  • гелікоптерів – 208 (+1) одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 880 (+4) одиниць;
  • крилатих ракет – 214 (+5) одиниць;
  • кораблів та катерів – 15 одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3 320 (+15) одиниць;
  • спеціальної техніки – 109 одиниць.


Втрати росіян на війні проти України / Інфографіка 24 каналу

Зауважимо, що найбільше окупантів й техніки Збройні Сили України знищили на Донецькому напрямку.

Яка ситуація на фронті: останні новини

  • Упродовж минулої доби українські військові відбили ворожі наступи на Григорівку, Зайцеве, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Веселу Долину та Опитне.
  • Окупанти завдали понад 7 ракетних та 25 авіаційних ударів по військових та цивільних об'єктах Харкова, Великих Проходів, Білогірки, Костромки, Сухого Ставка та Безіменного.
  • Підрозділам ППО вдалося завдати противнику потужних втрат. Зокрема, держава-агресорка втратила літак Су-25, вертоліт Ка-52, БпЛА, а також 5 крилатих ракет типу "Х-101".

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