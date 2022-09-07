Загалом за весь час повномасштабної війни українські захисники відправили на "концерт кобзона" 50 610 росіян. Ця кількість не є остаточно, адже зараз тривають активні бойові дії.
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Втрати ворога у техніці станом на 7 вересня
- Танків – 2 097 (+20 за минулу добу) одиниць;
- бойових броньованих машин – 4 520 (+36) одиниць;
- артилерійських систем – 1 194 (+15) одиниці;
- РСЗВ – 300 (+4) одиниць;
- засобів ППО – 156 одиниць;
- літаків – 237 (+1) одиниць;
- гелікоптерів – 208 (+1) одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 880 (+4) одиниць;
- крилатих ракет – 214 (+5) одиниць;
- кораблів та катерів – 15 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 320 (+15) одиниць;
- спеціальної техніки – 109 одиниць.
Втрати росіян на війні проти України / Інфографіка 24 каналу
Зауважимо, що найбільше окупантів й техніки Збройні Сили України знищили на Донецькому напрямку.
Яка ситуація на фронті: останні новини
- Упродовж минулої доби українські військові відбили ворожі наступи на Григорівку, Зайцеве, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Веселу Долину та Опитне.
- Окупанти завдали понад 7 ракетних та 25 авіаційних ударів по військових та цивільних об'єктах Харкова, Великих Проходів, Білогірки, Костромки, Сухого Ставка та Безіменного.
- Підрозділам ППО вдалося завдати противнику потужних втрат. Зокрема, держава-агресорка втратила літак Су-25, вертоліт Ка-52, БпЛА, а також 5 крилатих ракет типу "Х-101".
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