В целом за все время полномасштабной войны украинские защитники отправили на "концерт кобзона" 50 610 россиян. Это количество не является окончательным, ведь сейчас продолжаются активные боевые действия.

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Потери врага в технике по состоянию на 7 сентября

Танков – 2 097 (+20 за минувшие сутки) единиц;

боевых бронированных машин – 4 520 (+36) единиц;

артиллерийских систем – 1 194 (+15) единицы;

РСЗО – 300 (+4) единиц;

средств ПВО – 156 единиц;

самолетов – 237 (+1) единиц;

вертолетов – 208 (+1) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 880 (+4) единиц;

крылатых ракет – 214 (+5) единиц;

кораблей и катеров – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 3 320 (+15) единиц;

специальной техники – 109 единиц.



Потери россиян на войне против Украины / Инфографика 24 канала

Отметим, что больше всего оккупантов и техники Вооруженные Силы Украины уничтожили на Донецком направлении.

Какова ситуация на фронте: последние новости

За прошедшие сутки украинские военные отбили вражеские наступления на Григоровку, Зайцево, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселую Долину и Опытное.

Оккупанты нанесли более 7 ракетных и 25 авиационных ударов по военным и гражданским объектам Харькова, Великих Проходов, Белогорки, Костромки, Сухого Ставка и Безымянного.

Подразделениям ПВО удалось нанести противнику мощные потери. В частности, государство-агрессор потеряло самолет Су-25, вертолет Ка-52, БпЛА, а также 5 крылатых ракет типа "Х-101".

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