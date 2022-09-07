Местные телеграм-каналы сообщили о 3 "прилетах". Официальной информации о "хлопке" пока нет, пишет 24 канал.
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На кадрах с места происшествия видно, что дым поднимается в 3 местах. "Хлопок" якобы был в районе соседнего поселка Казацкое. Российские оккупанты даже объявили в городе воздушную тревогу.
В Новой Каховке сообщили о "хлопке": видео
У оккупантов нет покоя в Новой Каховке
В Новой Каховке часто сообщают о "хлопке". Вечером 5 сентября в городе также было шумно. В этот вечер взрывы услышали во многих населенных пунктах на юге Украины. В частности, в Чернобаевке и Бериславском районе Херсонской области, а также в Снигиревке на Николаевщине.
Еще в середине августа депутат Херсонского облсовета и военный теробороны Сергей Хлань говорил, что из Новой Каховки сделали "вторую Чернобаевку". Российские военные стянули в оккупированный город большое количество оружия и тяжелой техники, а ВСУ по ним изрядно "отработали".
Последние новости о контрнаступлении ВСУ на юге
Украинские бойцы активно уничтожают врага на юге. В течение 6 сентября наша авиация нанесла 13 ударов, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 250 огневых задач. В результате успешных действий ВСУ враг потерял:
- 83 военных,
- 5 танков,
- 12 гаубиц "Мста-Б" и "Мста-С",
- 3 пушки"Гиацинт-Б",
- 3 единицы автобронетехники.
Кроме того, ВСУ "приземлили" штурмовик Су-25, а также беспилотник типа "Орлан". Также известно, что захватчики лишились 3 складов с боеприпасами.
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