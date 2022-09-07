Россияне активизировали воздушную разведку, чтобы корректировать огонь. В Николаевском районе сбили одного такого шпиона – БпЛА типа "Орлан-10".

Кстати У Зеленского предложили российской армии "единственную хорошую стратегию"

ВСУ "приземлили" российский штурмовик Су-25

Захватчики пытаются удержать занимаемые рубежи, поэтому наносят авиационные удары в направлении Белогорки, Костромки, Сухого Ставка, Безымянного. Также россияне продолжают обстреливать из тяжелой артиллерии Никопольский район.

Однако за это захватчики быстро получили ответ от ВСУ. Наши зенитно-ракетные подразделения "досрочно приземлили" вражеский штурмовик Су-25.

Другие потери врага

Украинская авиация нанесла 13 ударов, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 250 огневых задач.

Подтвержденные потери врага составляют:

83 оккупанта,

5 танков,

12 гаубиц "Мста-Б" и "Мста-С",

3 пушки "Гиацинт-Б",

3 единицы автобронетехники.

Кроме того, ВСУ уничтожили 3 склада боеприпасов в Голой Пристани, Томиной Балке и Снегиревке.

Ситуация в Черном море

Корабельная группировка россиян продолжает маневры вдоль крымского побережья в безопасных для себя районах. На боевом дежурстве находятся 2 надводных ракетоносителя, снаряженные 16 "Калибрами".

Военные предупредили, что, учитывая актуальность угроз ракетных ударов и артиллерийских обстрелов, следует прислушаться к предупреждениям Сил обороны.

Может заинтересовать – Арестович рассказал, что происходит на Юге: видео