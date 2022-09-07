Росіяни активізували повітряну розвідку, щоб корегувати вогонь. У Миколаївському районі збили одного такого шпигуна – БпЛА типу "Орлан-10".
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ЗСУ "приземлили" російський штурмовик Су-25
Загарбники намагаються утримати займані рубежі, тому завдають авіаційних ударів у напрямку Білогірки, Костромки, Сухого Ставка, Безіменного. Також росіяни продовжують обстрілювати з важкої артилерії Нікопольський район.
Однак за це загарбники швидко отримали відповідь від ЗСУ. Наші зенітно-ракетні підрозділи "достроково приземлили" ворожий штурмовик Су-25.
Інші втрати ворога
Українська авіація завдала 13 ударів, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 250 вогневих завдань.
Підтверджені втрати ворога складають:
- 83 окупанти,
- 5 танків,
- 12 гаубиць "Мста-Б" та "Мста-С",
- 3 гармати "Гіацинт-Б",
- 3 одиниці автобронетехніки.
Крім того, ЗСУ знищили 3 склади боєприпасів у Голій Пристані, Томиній Балці й Снігурівці.
Ситуація в Чорному морі
Корабельне угруповання росіян продовжує маневри вздовж кримського узбережжя в безпечних для себе районах. На бойовому чергуванні перебувають 2 надводні ракетоносії, споряджені 16 "Калібрами".
Військові попередили, що, враховуючи актуальність загроз ракетних ударів та артилерійських обстрілів, слід дослухатися до застережень Сил оборони.
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