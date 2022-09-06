Окупанти можуть сподіватися тільки одну стратегію. Про це повідомив радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк.

Зверніть увагу Каскад підкрався непомітно: ЗСУ розбирають оборону окупантів, як "Лего", на всіх фронтах

Єдина добра стратегія для російських військ зараз – масштабний організований відступ. На всіх напрямках. Рекомендую,

– написав Подоляк.

Статус-кво змінився

Росія залишила на Правобережжі Дніпра до 25 тисяч своїх військових, які перебувають у безвихідній ситуації. Їхні можливості оборонятися обмежені, тому найближчим часом ЗСУ звільнять майже всю територію Херсонщини – вважають експерти.

29 серпня Збройні сили України прорвали першу лінію оборони російської армії у Херсонській області й розпочали контрнаступ на багатьох напрямках Півдня.

На сьогодні низка плацдармів, зайнятих ворогом, відчуває гострий дефіцит особового складу, БК, свіжої техніки, паливно-мастильних матеріалів та іншого матеріально-технічного забезпечення.

Це не дає російським окупаційним військам не лише вести активні наступальні дії, а й на низці локацій тримати оборону. ЗСУ через це можуть діяти більш активно та інтенсивно. Відсутність саме таких можливостей продовжує ефект каскаду щодо поступального обвалення оборони російських окупаційних сил.

Багато хто сконцентрував останній тиждень всю увагу саме на півдні, але на низці інших локацій так само ЗСУ здійснили просування вперед, що зайвий раз підтверджує обвалення оборони російських окупаційних військ.

Контрнаступ ЗСУ на Півдні та Сході: що відомо

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