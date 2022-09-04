Про це сказав Володимир Зеленський у зверненні до українців 4 вересня. Він подякував військовим.

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"І хочу подякувати сьогодні бійцям 63-го батальйону 103-ї бригади тероборони, які забезпечили результат на Донеччині: звільнено населений пункт", – повідомив Зеленський.

Які захисники звільнили території

За словами президента, на напрямку Лисичанськ – Сіверськ просунулась вперед 54-та бригада. Крім цього, Зеленський відзначив 42-й окремий мотопіхотний батальйон.

Завдяки його (42 батальйону – 24 канал) героїчним діям звільнено два населені пункти на Півдні нашої держави. Дякую всім вам, хлопці!,

– сказав президент.

Деокупація Криму

Зеленський у зверненні сказав також про майбутню деокупацію Криму. Він вірить, що на півострів повернеться український прапор та вільне життя, вдасться звільнити всіх людей, яких ув'язнили окупанти.

"Збройні Сили України, наша розвідка, спеціальні служби вже роблять необхідні кроки саме для цього. Ці кроки можна почути. І всі бачать – окупанти вже почали втікати з Криму", – зазначив Зеленський.

Він додав, що Крим має стати одним з найкомфортніших та найкращих місць у Європі.

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Що відбувається на фронті

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що бойові дії йдуть саме за українським сценарієм. За її словами, лінія фронту охоплює 2500 кілометрів, а на 1300 кілометрах ідуть активні бої.

"На одних напрямках і ділянках ми відбиваємо атаки ворога, на інших рухаємось вперед, адже оборонна операція – це комплекс різних заходів і постійна динаміка", – пояснила Маляр.

Вона закликала не поширювати неперевірену інформацію та не повідомляти назви деокупованих населених пунктів до інформації від Генштабу. Це потрібно для того, щоб захисники могли надійно укріпитися.

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