Відповідну інформацію заступниця міністра оборони України повідомила 4 вересня. Вона запевнила, що події розвиваються за планом.

Зауважте На Херсонському напрямку зараз дуже спекотно, – Братчук

На 1300 кілометрах йдуть активні бої

На 1300 кілометрах ідуть активні бойові дії. На одних напрямках і ділянках ми відбиваємо атаки ворога, на інших рухаємось вперед, адже оборонна операція – це комплекс різних заходів і постійна динаміка,

– пояснила Маляр.

Вона запевнила, що станом на 19 годину 4 вересня події розвиваються за планом. Детальніше закликала читати на сторінці Генштабу ЗСУ та оперативних командувань.

"Ви всі круті інформаційні воїни – ті, хто припинив постити непепервірену інформацію та випереджати Генштаб, називаючи деокуповані населені пункти. Ви цим допомагаєте вашим же Збройним силам", – сказала заступниця міністра оборони.

Маляр пояснила, чому інформація надходить із запізненням

"Тішить, що ніхто не вмер в очікуванні інформації від офіційних джерел про деокупацію деяких населених пунктів. Тобто жага перемоги пересилила жагу "просто хочу знати прямо зараз", – зіронізувала Ганна Маляр.

Заступниця міністра оборони пояснила, чому офіційна інформація надходить із свідомим запізненням:

по-перше, тому що будь-який результат треба закріплювати, а вже потім про нього говорити;

по-друге, оприлюднювати інформацію треба тоді, коли у ворога вже остаточно немає можливості нічого змінити.

Ганна Маляр додала, що опублікувала список офіційних джерел військової інформації в попередньому пості.

Наступ на Півдні триває в умовах тиші

Варто пригадати, що 29 серпня почався наступ ЗСУ на Півдні. 4 вересня керівниця об'єднаного координаційного центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк пригадала, що українські війська проводять усі операції в умовах інформаційної тиші, адже вони відбуваються у складних умовах.

Зокрема, звільнені населені пункти, де тільки закріплюються наші війська, масовано обстрілюють.

Відомо, що 4 вересня ЗСУ підняли прапор України над Високопіллям на Херсонщині. Згодом ЗСУ показали ексклюзивні кадри з Високопілля, де вдалося затрофеїти ворожу техніку.

Дивіться також – гіркін визнав успіхи ЗСУ у контрнаступі на Херсон: відео