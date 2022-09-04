Водночас Україна робить усе, щоб деокупувати й захоплену росією Автономну Республіку Крим. Про це, зокрема, говорив Володимир Зеленський у своєму зверненні за 4 вересня, передає 24 канал.

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Кого затримали за вибух на виставці в Чернігові

Президент отримав 4 вересня нову доповідь щодо трагічного вибуху на виставці зброї в Чернігові. Наразі вже затримали за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення двоє осіб. Це люди, які безпосередньо причетні до трагічного інциденту.

Той, хто дав наказ відвезти бойову зброю на публічний міський захід. І той, хто дозволив дитині взяти зброю до рук. Кримінальне провадження – у Державного бюро розслідувань,

– розповів український лідер.

Він звернувся до всіх представників влади й правоохоронних органів на місцях. "Ще раз попереджаю, пильнуйте, щоб на публічних заходах не було бойової зброї та інших небезпечних засобів. Життя людей – це спільна відповідальність усіх, хто повинен гарантувати безпеку", – акцентував Володимир Зеленський.

Є хороші новини про звільнення територій

Цієї неділі пройшло чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Там доповідали Головнокомандувач Збройних Сил, командувачі оперативних напрямків і керівник розвідки. Президент зазначив, що це були хороші доповіді.

Хочу подякувати сьогодні бійцям 63-го батальйону 103-ї бригади тероборони, які забезпечили результат на Донеччині: звільнено населений пункт. 54-та бригада на напрямку Лисичанськ – Сіверськ також зробила хороші кроки, просунулася вперед, зайняла певні висоти. Хочу відзначити також 42-й окремий мотопіхотний батальйон – завдяки його героїчним діям звільнено два населені пункти на півдні нашої держави.

Дякую всім вам, хлопці!

– звернувся Володимир Зеленський до воїнів.

Наші служби працюють над звільненням Криму

Президент нагадав, що у цей день річниця затримання окупантами першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла. Він не скоював жодних злочинів, а лише хотів звільнення Криму. Він роздратував окупантів захистом свого народу та своєї країни – України.

Джеляла прибув торік із Криму на саміт і розказав гостям та учасникам про те, що реально відбувається на півострові. Зокрема, про репресії проти всіх, хто намагається зберегти свою свободу й свою культуру. Натомість він сам став жертвою цих репресій.

Я вірю, що український прапор і вільне життя знову повернуться в Крим. Ми звільнимо всю нашу землю, усіх наших людей. Збройні Сили України, наша розвідка, спеціальні служби вже роблять необхідні кроки саме для цього. Ці кроки можна почути. І всі бачать – окупанти вже почали втікати з Криму. Це правильний вибір для всіх них,

– акцентував президент.

Звернення Володимира Зеленського за 4 вересня: дивіться відео