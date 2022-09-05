Про важливі та актуальні події неділі, 4 вересня, розповідає 24 канал у своєму матеріалі.

Що було раніше Обстріл Миколаєва та Дніпра, вибух на виставці зброї у Чернігові: основне за 192 день війни

23:26 Асоціація родин захисників "Азовсталі" почала збір підписів на петиції щодо питання військовополонених. Вона передбачає, що Генасамблея ООН повинна розглянути питання створення спеціальної комісії, яка зможе відстежувати дотримання норм міжнародного гуманітарного права щодо військовополонених захисників "Азовсталі".

22:57 На війні загинув футбольний тренер Дмитро Фіалка. Про це повідомив Національний олімпійський комітет у Львівській області. Останнім місцем роботи Дмитра була ДЮШ Львів. Перед тим він був відомий по роботі в ДЮФА Динамо Львів, де працював старшим тренером.

22:16 Видання Financial Times повідомило, що окупанти "злили" дані про свою базу українським хакерам, які прикидались гарними жінками. Зокрема, росіяни повідомили про своє розташування. "За кілька днів цю базу знищила українська артилерія", – мовиться в матеріалі.

22:15 Володимир Зеленський звернувся до жителів України. Він розповів про нові звільнені території та інші важливі події цього дня.

Головні тези зі звернення президента:

Річниця затримання окупантами в Криму першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла. ЗСУ, розвідка, спецслужби вже роблять необхідні кроки для звільнення Криму. Ми повернемо свободу Криму, усім нашим людям у Криму.

Провів нове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Доповідали Головнокомандувач Збройних Сил, командувачі оперативних напрямків, керівник розвідки. Хороші доповіді були. Дякую всім нашим воїнам, які тримають і просувають вперед наші позиції! Дякую всім, хто допомагає обороні України!

За підозрою у вчиненні кримінального правопорушення затримані двоє осіб, які безпосередньо причетні до трагічного інциденту в Чернігові. Той, хто дав наказ відвезти бойову зброю на публічний міський захід. І той, хто дозволив дитині взяти зброю до рук.

Іще раз попереджаю всіх представників влади і правоохоронних органів на місцях: пильнуйте, щоб на публічних заходах не було бойової зброї та інших небезпечних засобів. Життя людей – це спільна відповідальність усіх, хто повинен гарантувати безпеку.

Звернення Зеленського за 4 вересня: дивіться відео

21:55 Херсонський активіст Володимир Молчанов розповів, що зрадники України та російські окупанти на Херсонщині мають фобію бути вбитими. Вони навіть не прийшли на похорон колаборанта ковальова. На думку активіста, якщо ж хтось і знає, що ковальов насправді втік – частина окупантів таки мала б прийти на його похорон.

21:32 Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що лінія фронту дуже широка. Вона проходить по 2500 кілометрах української землі. Вона запевнила, що події розвиваються за планом.

За словами Маляр, на 1300 кілометрах ідуть активні бойові дії. На одних напрямках і ділянках ми відбиваємо атаки ворога, на інших рухаємось вперед, адже оборонна операція – це комплекс різних заходів і постійна динаміка.

21:16 Військові під час звільнення Високопілля на Херсонщині забрали трофейну техніку ворога. У підтвердження цього поділилися унікальними кадрами.

Яку техніку затрофеїли ЗСУ: дивіться відео

21:07 Повідомили про чергову атаку на Антонівський міст у Херсоні. Під час удару по мосту чути звук вибуху. Навіть видно вогонь та стовп диму.

Як атакували Антонівський міст: дивіться відео

20:55 На кримському мосту помітили техніку ворога, яка, найімовірніше, рухалась в напрямку України. Відомо, що росіяни транспортують різну техніку.

Техніка ворога на кримському мосту: дивіться відео



На кадрах видно, що перекидають в Україну: бронетранспортери; реактивні системи залпового вогню "Град"; а також вантажівки.

20:20 Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що на Херсонському напрямку "дуже спекотно". Також наші Збройні Сили змогли поповнити обмінний фонд.

Також Сергій Братчук підтвердив, що росіяни посилюють фільтраційні заходи на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Представники руху опору на Півдні повідомляють, що росіяни ходять по хатах та проводять так званий "перепис" населення. Ба більше, окупанти шукають людей, які дотичні до проведення АТО, ООС або є військовослужбовцями ЗСУ зараз.

20:00 Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що ЗСУ встановили український прапор над населеним пунктом Високопілля Бериславського району Херсонщини.

Український боєць піднімає наш прапор над звільненим селищем / Фото з фейсбуку Кирила Тимошенка

19:50 Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль мав особисту зустріч з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Зокрема сторони обговорили весь спектр питань, які стосуються фінансів, зброї, відбудови України, санкцій, енергетичної кризи та опалювального сезону.

19:38 Російські окупанти знову обстріляли Харківщину. На жаль, цього разу внаслідок атаки є поранені люди та одна загибла.

В результаті обстрілів, у селі Одноробівка Золочівської громади загинула 50-річна жінка. Снаряд влучив у будинок місцевої мешканки.

Також там пояснили, що в Ізюмському районі через обстріли селища Андріївка поранено 3 цивільних.

19:13 У неділю 4 вересня відбулося чергове засідання Ставки Головнокомандувача під керівництвом президента Володимира Зеленського. На нараді були присутні керівники силових структур.

Президенту доповіли про актуальну ситуацію на всіх напрямках фронту. Після засідання президент Зеленський наголосив, що українські прапори неодмінно повернуться туди, де вони і мають бути. Деталей засідання глава держави не розповідав.

18:40 Під вечір вороги обстріляли 2 райони Харкова – є "прильоти".

Мер міста Ігор Терехов повідомив, що за попередніми даними є "прильоти" у Холодногірському та Новобаварському районах міста.

У Новобаварському районі постраждав приватний сектор. Пошкоджено кілька приватних будинків та багатоповерхівка поряд з ними.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв про 2 постраждалих – їх госпіталізували до лікарні.

18:27 У кремлі вже сумніваються, що путін поїде на саміт G20. Його прессекретар дмітрій пєсков заявив, що будуть все перевіряти, особливо безпеку.

18:20 Генштаб опублікував зведення про актуальну ситуацію на фронті на вечір 4 вересня. Основне:

авіація ворога веде бої, аби підтримати наземні угруповання, а росіяни з допомогою безпілотників шукають слабкі місця в українській обороні;

"вагнерівці" вербують засуджених у Донецьку, а в Херсоні окупанти підняли бунт;

ЗСУ відбили штурми ворога біля багатьох населених пунктів;

на окупованій частині Запорізької області в одній школі – і першокласники, і російські війська.

17:51 Мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що загарбники відкрили школи у місті та використовують тамтешніх дітей як "живий щит".

17:42 Очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус розповів, що до адміністрації щодо проведення заходу, де стався вибух, зверталась громадська організація. Захід мав бути з активностями для дітей. Про зброю та присутніх військових ніхто не знав.

17:17 Кількість постраждалих унаслідок вибуху на виставці зброї в Чернігові зросла до 15 осіб. Мова йде про 8 дітей та 7 дорослих, серед яких військовий.

17:08 Окупанти продовжують фантазувати про мирні переговори з Україною. Ба більше, їм вже ввижається, що участь в них має брати і Захід. Зокрема, такі заяви робить посіпака путіна й за сумісництвом прессекретар дмітрій пєсков.

16:30 У Херсоні вибухнув черговий склад російських боєприпасів. За даними місцевої влади, він був власністю колаборанта сальдо.

16:28 Керівниця об'єднаного координаційного центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла, що ті населені пункти, які вдається звільняти Збройним Силам на Півдні піддаються масованим обстрілам.

Насамперед контрнаступ є виснаженням сил противника і звільненням захоплених ним територій. Зараз українські війська проводять усі операції в умовах інформаційної тиші, адже вони відбуваються у складних умовах.

16:06 З одеських портів 4 вересня вийшов найбільший караван суден після підписання зернової угоди. Зокрема, 13 кораблів перевозять 282,5 тисячі тонн української агропродукції.

15:45 Військовий експерт Петро Черник сказав, що ЗСУ вже перехопили ініціативу, але говорити про перелом на війні поки що рано. За його словами, українські військові вже накинули стратегічний, логістичний та вогневий зашморг навколо угруповання, що перебуває на правому березі Херсонщини.

15:40 Контрнаступ ЗСУ продовжується, зокрема на Півдні точаться важкі бої. Українські політики та військові натякнули, що наші воїни мають певні успіхи на цьому напрямку, проте наголошують на тиші.

У деяких населених пунктах українські воїни вже встановлюють українські прапори. Проте назви населених пунктів не можна оприлюднювати до офіційних повідомлень Генштабу.

15:07 За результатами виконання вогневих завдань ракетно-артилерійськими підрозділами на Півдні втрати ворога від ночі 4 вересня склали 20 військових, 4 одиниці автобронетехніки.

14:41 Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Сторони обговорили 8 пакет санкцій проти росії та макрофінансову допомогу для України.

14:20 Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що росіяни не впустять місію ООН у колонію в Оленівці поки не позбудуться доказів свого злочину.

13:58 Слідчі ДБР шукають свідків вибуху боєприпасів на виставці в Чернігові. Потрібні фото та відео з благодійного ярмарку "Північний шарварок". Трагедія трапилася в обід 3 вересня на виставці зброї на благодійному ярмарку у Чернігові. Правоохоронці кажуть, що спрацював ручний протитанковий гранатомет, який був експонатом.

13:35 Українська система ППО досягла рівня ефективності, коли збиває від 50 до 70% російських ракет. Російські ракети знищує українська авіація та зенітні ракетні підрозділи.

12:49 Ситуація на Харківщині залишається напруженою. Російські загарбники здійснили спробу наступу в Ізюмському районі, за що їм довелося поплатитися.

12:37 Російські військові обстріляли Очаків, що в Миколаївській області. Окупанти зруйнували елеватор з тисячами тонн.

12:01 Окупанти відмовляються пропустити в захоплений Енергодар гуманітарну допомогу для людей. Російські загарбники цинічно заявляють, що жителі Енергодара буцімто нічого не потребують.

11:28 Рятувальники показали масштаби пожежі внаслідок влучання російської ракети у ресторанний комплекс у Харкові. Пожежу досі не вдалось загасити.

11:20 За ніч по території Сумщини було близько 100 прильотів з РСЗВ, САУ та мінометів. Під ворожим вогнем опинилися громади Шосткинського району: Шалигінська, Есманська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська. А також Миколаївська сільська та Краснопільська громади Сумського району. Обійшлося без жертв.

11:09 Очільник розвідувальної служби Великої Британії Джеремі Флемінг заявив, що президент росії владімір путін повністю програв інформаційну війну в Україні та на Заході. Проте в деяких інших країнах дезінформація окупантів діє.

10:32 У Херсоні зранку 4 вересня прогриміли вибухи в районі Антонівського мосту. Самі окупанти повідомили про понад 10 вибухів, заявивши, що нібито працює російська система ППО.

10:21 2-річного хлопчика, який зазнав найсерйозніших травм від вибуху в Чернігові, оперували 7 годин. Стан дитини залишається стабільно важким.

09:42 Українські військові стримують окупантів в Луганській області, яку росіяни практично повністю захопили. Російська армія не може прорвати оборону ЗСУ біля Лисичанського нафтопереробного заводу.

09:10 У Слов'янську неділя також почалася з обстрілів. На щастя, минулося без жертв. Цього разу місто "звільнили" від СТО та спортзалу.

Окупанти "демілітаризували" спортзал та СТО у Слов'янську / Фото Вадима Ляха

09:01 Втрати особового складу російської армії невпинно мчать до круглої позначки в 50 тисяч. Тільки за минулу добу на фронті було знищено ще 450 загарбників. Всього станом на 193 день війни в Україні вже загинуло 49 500 російських загарбників.

08:47 Приблизно о 02:30 Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу, перередньо С-300. Суттєво пошкоджено три лікувальних заклади, два навчальних заклади, готель та музей. Також пошкоджено житлові будинки. Попередньо без жертв та постраждалих. Детальна інформація уточнюється

08:29 Окупанти в ніч проти 4 вересня потужно обстріляли Миколаїв. Ціллю росіян стали лікувальні заклади та житлові будинки у Миколаєві. За словами голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, суттєво пошкоджені:

3 лікувальних заклади,

2 навчальних заклади,

готель,

музей,

житлові будинки.

Попередньо, без жертв та постраждалих.

08:23 Вночі окупанти цинічно атакували Харків. Одна з ворожих ракет влучила у ресторанний комплекс, що у Київському районі міста. Відразу після вибуху виникла пожежа. Вона охопила майже всю територію комплексу. Горіли 2 основні будівлі та літній павільйон на загальній площі 2200 квадратних метра.

07:59 Радниця голови Харківської облради Наталія Попова повідомила, що попередньо внаслідок нічних ударів по Харкові поранених чи жертв не було.

07:37 Впродовж доби 3 вересня окупаційні війська завдали понад 10 ракетних та 24 авіаударів по військовій та цивільній інфраструктурі України. А від початку російського вторгнення ворог випустив по території України понад 500 застарілих зенітних керованих ракетних комплексів С-300. Це свідчить про брак високоточної зброї.

07:32 Ворог тричі ударив по Нікопольському району Дніпропетровщини з "Градів" та важкої артилерії. Обійшлося без загиблих та поранених. Водночас у Нікополі сталася пожежа, а у Марганецькій громаді пошкоджений приватний будинок та склади й прохідна місцевого заводу. В інших районах ніч була без обстрілів і на цю хвилину спокійно.

Обстріл Нікопольського району Дніпропетровщини / Фото Валентина Резніченка

06:01 Зранку 4 вересня у багатьох областях України оголосили повітряну тривогу. Спершу сирени завили у Південних та частині центральних регіонів. ЗМІ повідомляють про обстріл Миколаївщини, а також йомвірну роботу ППО на Одещині.

06:00 Західні експерти та аналітики відзначають, що контрнаступ Збройних Сил на Півдні просувається повільно. Однак усе іде за планом.

04:49 У Чорному морі триває шторм, який ускладнює дії росіянам. Через негоду у морі ворожий флот змушений перебувати ближче до пунктів базування в тимчасово окупованому Криму. Однак попри те, окупанти тримають 2 носії крилатих ракет "Калібр".

03:03 На Півдні України ситуація стабільно складна. Проте, Збройні Сили України докладають усіх зусиль, аби вона й надалі залишалася контрольованою. Підтверджені втрати ворога складають 138 окупантів.

01:30 Ворог підняв авіацію у небо над Кримом. Після "бавовни" у Севастополі у деяких областях України оголосили сигнали повітряної тривоги. Зокрема, мовиться про Схід та Південь країни.

00:51 Після опівночі у Харкові пролунали вибухи. Ворожі ракети влучили у приватний сектор Київського району міста. Місцеві телеграм-канали повідомляють про сильну пожежу, яка виникла унаслідок російської ракетної атаки.

00:08 Радник Офісу Президента Олексій Арестович нагадав, що 2 вересня ЗСУ накрили ударом російських військових. Вперше командування окупантів наказало не рахувати втрати.

00:05 У тимчасово окупований Крим знову завітала "бавовна". Зокрема у Сімферополі чули гучні звуки вибухів. Відеозаписи очевидців свідчать про те, що може працювати ППО.

Мусієнко заявив, що російське угруповання на Півдні досягло піку: дивіться відео