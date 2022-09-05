О важных и актуальных событиях воскресенья, 4 сентября, рассказывает 24 канал в своем материале.

Что было раньше Обстрел Николаева и Днепра, взрыв на выставке оружия в Чернигове: основное за 192 день войны

23:26 Ассоциация семей защитников "Азовстали" начала сбор подписей на петиции по вопросу военнопленных. Она предусматривает, что Генассамблея ООН должна рассмотреть вопрос создания специальной комиссии, которая сможет отслеживать соблюдение норм международного гуманитарного права в отношении военнопленных защитников "Азовстали".

22:57 На войне погиб футбольный тренер Дмитрий Фиалка. Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет во Львовской области. Последним местом работы Дмитрия была ДЮШ Львов. До этого он был известен по работе в ДЮФА Динамо Львов, где работал старшим тренером.

22:16 Издание Financial Times сообщило, что оккупанты "слили" данные о своей базе украинским хакерам, которые притворялись красивыми женщинами. В частности, россияне сообщили о своем расположении. "За несколько дней эту базу уничтожила украинская артиллерия", – говорится в материале.

22:15 Владимир Зеленский обратился к жителям Украины. Он рассказал о новых освобожденных территориях и других важных событиях этого дня.

Главные тезисы из обращения президента:

Годовщина задержания оккупантами в Крыму первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла. ВСУ, разведка, спецслужбы уже делают необходимые шаги для освобождения Крыма. Мы вернем свободу Крыму, всем нашим людям в Крыму.

Провел новое заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Докладывали Главнокомандующий Вооруженными Силами, командующие оперативными направлениями, руководитель разведки. Хорошие доклады были. Благодарю всех наших воинов, которые держат и продвигают вперед наши позиции! Спасибо всем, кто помогает обороне Украины!

По подозрению в совершении уголовного правонарушения задержаны два человека, непосредственно причастные к трагическому инциденту в Чернигове. Тот, кто приказал отвезти боевое оружие на публичное городское мероприятие. И тот, кто разрешил ребенку взять оружие в руки.

Еще раз предупреждаю всех представителей власти и правоохранительных органов на местах: смотрите, чтобы на публичных мероприятиях не было боевого оружия и других опасных средств. Жизнь людей – это общая ответственность всех, кто должен обеспечить безопасность.

Обращение Зеленского за 4 сентября: смотрите видео

21:55 Херсонский активист Владимир Молчанов рассказал, что предатели Украины и российские оккупанты в Херсонской области должны быть убитыми. Они даже не пришли на похороны коллаборанта ковалева. По мнению активиста, если же кто-то и знает, что ковалев на самом деле сбежал – часть оккупантов таки должна прийти на его похороны.

21:32 Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что линия фронта очень широкая. Она проходит по 2500 километрам украинской земли. Она заверила, что события развиваются по плану.

По словам Маляр, на 1300 километрах идут активные боевые действия. На одних направлениях и участках мы отбиваем атаки врага, на других двигаемся вперед, ведь оборонительная операция – это комплекс различных мероприятий и постоянная динамика.

21:16 Военные во время освобождения Высокополья на Херсонщине забрали трофейную технику врага. В подтверждение этого поделились уникальными кадрами.

Какую технику затрофеили ВСУ: смотрите видео

21:07 Сообщили об очередной атаке на Антоновский мост в Херсоне. Во время удара по мосту слышен звук взрыва. Даже виден огонь и столб дыма.

Как атаковали Антоновский мост: смотрите видео

20:55 На Крымском мосту заметили технику врага, которая, вероятнее всего, двигалась в направлении Украины. Известно, что россияне транспортируют различную технику.

Техника врага на крымском мосту: смотрите видео

На кадрах видно, что перебрасывают в Украину: бронетранспортеры; реактивные системы залпового огня "Град"; а также грузовики.

20:00 Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что ВСУ подняли флаг Украины над населенным пунктом Высокополье Бериславского района Херсонской области.

Украинский боец поднимает наш флаг над освобожденным поселком / Фото из Фейсбука Кирилла Тимошенко

19:50 Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел личную встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем. В частности стороны обсудили весь спектр вопросов, касающихся финансов, оружия, восстановления Украины, санкций, энергетического кризиса и отопительного сезона.

19:38 Российские оккупанты снова обстреляли Харьковскую область. К сожалению, на этот раз в результате атаки есть раненые люди и одна погибшая.

В результате обстрелов в селе Одноробовка Золочевского общины погибла 50-летняя женщина. Снаряд попал в дом местной жительницы.

Также там пояснили, что в Изюмском районе из-за обстрелов поселка Андреевка ранены 3 гражданских.

19:13 В воскресенье 4 сентября состоялось очередное заседание Ставки Главнокомандующего под руководством президента Владимира Зеленского. На совещании присутствовали руководители силовых структур.

Президенту доложили об актуальной ситуации на всех направлениях фронта. После заседания президент Зеленский подчеркнул, что украинские флаги непременно вернутся туда, где они и должны быть. Деталей заседания глава государства не рассказывал.

18:40 Под вечер враги обстреляли 2 района Харькова – есть "прилеты".

Мэр города Игорь Терехов сообщил, что по предварительным данным есть "прилеты" в Холодногорском и Новобаварском районах города.

В Новобаварском районе пострадал частный сектор. Повреждены несколько частных домов и многоэтажка рядом с ними.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал о 2 пострадавших – их госпитализировали в больницу.

18:27 В кремле уже сомневаются, что путин поедет на саммит G20. Его пресс-секретарь дмитрий песков заявил, что будут все проверять, особенно безопасность.

18:20 Генштаб опубликовал сводку об актуальной ситуации на фронте на вечер 4 сентября. Главное:

авиация врага ведет бои, чтобы поддержать наземные группировки, а россияне с помощью беспилотников ищут слабые места в украинской обороне;

"вагнеровцы" вербуют осужденных в Донецке, а в Херсоне оккупанты подняли бунт;

ВСУ отбили штурмы врага возле многих населенных пунктов;

на оккупированной части Запорожской области в одной школе – и первоклассники, и российские войска.

17:51 Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что захватчики открыли школы в городе и используют тамошних детей как "живой щит".

17:42 Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус рассказал, что в администрацию о проведении мероприятия, где произошел взрыв, обращалась общественная организация. Мероприятие должно было быть с активностями для детей. Об оружии и присутствующих военных никто не знал.

17:17 Количество пострадавших в результате взрыва на выставке оружия в Чернигове возросло до 15 человек. Речь идет о 8 детях и 7 взрослых, среди которых военный.

17:08 Оккупанты продолжают фантазировать о мирных переговорах с Украиной. Более того, им уже кажется, что участие в них должен принимать и Запад. В частности, такие заявления делает прихвостень путина и по совместительству пресс-секретарь дмитрий песков.

16:30 В Херсоне взорвался очередной склад российских боеприпасов. По данным местных властей, он был собственностью коллаборанта сальдо.

16:28 Руководитель объединенного координационного центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала, что те населенные пункты, которые удается освобождать Вооруженным Силам на Юге подвергаются массированным обстрелам.

Прежде всего контрнаступление является истощением сил противника и освобождением захваченных им территорий. Сейчас украинские войска проводят все операции в условиях информационной тишины, ведь они происходят в сложных условиях.

16:06 Из одесских портов 4 сентября вышел самый большой караван судов после подписания зернового соглашения. В частности, 13 кораблей перевозят 282,5 тысячи тонн украинской агропродукции.

15:45 Военный эксперт Петр Черник сказал, что ВСУ уже перехватили инициативу, но говорить о переломе на войне пока рано. По его словам, украинские военные уже набросили стратегическую, логистическую и огневую удавку вокруг группировки, находящейся на правом берегу Херсонщины.

15:40 Контрнаступление ВСУ продолжается, в том числе на Юге идут тяжелые бои. Украинские политики и военные намекнули, что наши воины имеют определенные успехи на этом направлении, однако акцентировали на тишине.

В некоторых населённых пунктах украинские воины уже устанавливают украинские флаги. Но названия населенных пунктов нельзя обнародовать до официальных сообщений Генштаба.

15:07 По результатам выполнения огневых задач ракетно-артиллерийскими подразделениями на Юге потери врага с ночи 4 сентября составили 20 военных, 4 единицы автобронетехники.

14:41 Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Стороны обсудили 8 пакет санкций против россии и макрофинансовую помощь для Украины.

14:20 Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что россияне не впустят миссию ООН в колонию в Еленовке, пока не избавятся от доказательств своего преступления.

13:58 Следователи ГБР ищут свидетелей взрыва боеприпасов на выставке в Чернигове. Нужны фото и видео с благотворительной ярмарки "Северный шарварок". Трагедия произошла в обед 3 сентября на выставке оружия на благотворительной ярмарке в Чернигове. Правоохранители говорят, что сработал ручной противотанковый гранатомет, являвшийся экспонатом.

13:35 Украинская система ПВО достигла уровня эффективности, когда сбивает от 50 до 70% российских ракет. Российские ракеты уничтожают украинская авиация и зенитные ракетные подразделения.

12:49 Ситуация в Харьковской области остается напряженной. Российские захватчики предприняли попытку наступления в Изюмском районе, за что им пришлось поплатиться.

12:37 Российские военные обстреляли Очаков Николаевской области. Оккупанты разрушили элеватор с тысячами тонн.

12:01 Оккупанты отказываются пропустить в захваченный Энергодар гуманитарную помощь для людей. Российские захватчики цинично заявляют, что жители Энергодара якобы ни в чем не нуждаются.

11:28 Спасатели показали масштабы пожара в результате попадания российской ракеты в ресторанный комплекс в Харькове. Пожар до сих пор не удалось потушить.

11:20 За ночь по территории Сумской области было около 100 прилетов из РСЗО, САУ и минометов. Под вражеским огнем оказались общины Шосткинского района: Шалыгинская, Эсманская, Середино-Будская, Знобь-Новгородская. А также Николаевская сельская и Краснопольская общины Сумского района. Обошлось без жертв.

11:09 Глава разведывательной службы Великобритании Джереми Флеминг заявил, что президент россии владимир путин полностью проиграл информационную войну в Украине и на Западе. Однако в некоторых других странах дезинформация оккупантов действует.

10:32 В Херсоне утром 4 сентября прогремели взрывы в районе Антоновского моста. Сами оккупанты сообщили о более 10 взрывах, заявив, что якобы работает российская система ПВО.

10:21 2-летнего мальчика, который получил серьезные травмы от взрыва в Чернигове, оперировали 7 часов. Состояние ребенка остается стабильно тяжелым.

09:42 Украинские военные сдерживают оккупантов в Луганской области, которую россияне практически полностью захватили. Российская армия не может прорвать оборону ВСУ возле Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.

09:10 В Славянске воскресенье также началось с обстрелов. К счастью, обошлось без жертв. На этот раз город "освободили" от СТО и спортзала.

Оккупанты "демилитаризовали" спортзал и СТО в Славянске / Фото Вадима Ляха

09:01 Потери личного состава российской армии неустанно мчатся к круглой отметке в 50 тысяч. Только за минувшие сутки на фронте было уничтожено еще 450 захватчиков. Всего по состоянию на 193-й день войны в Украине уже погибло 49 500 российских захватчиков.

08:47 Приблизительно в 02:30 Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу, перед С-300. Существенно повреждены три лечебных заведения, два учебных заведения, гостиница и музей. Также повреждены жилые дома. Предварительно без жертв и пострадавших. Подробная информация уточняется

08:29 Оккупанты в ночь на 4 сентября мощно обстреляли Николаев. Целью россиян стали лечебные заведения и жилые дома в Николаеве. По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, существенно повреждены:

3 лечебных заведения,

2 учебных заведения,

отель,

музей,

жилые дома.

Предварительно, без жертв и пострадавших.

08:23 Ночью оккупанты цинично атаковали Харьков. Одна из вражеских ракет попала в ресторанный комплекс Киевского района города. Сразу после взрыва возник пожар. Он охватил почти всю территорию комплекса. Горели 2 основных здания и летний павильон на общей площади 2200 квадратных метров.

07:59 Советник главы Харьковского облсовета Наталья Попова сообщила, что предварительно в результате ночных ударов по Харькову раненых или жертв не было.

07:37 В течение суток 3 сентября оккупационные войска нанесли более 10 ракетных и 24 авиаударов по военной и гражданской инфраструктуре Украины. С самого начала российского вторжения враг выпустил по территории Украины более 500 устаревших зенитных управляемых ракетных комплексов С-300. Это свидетельствует о нехватке высокоточного оружия.

07:32 Враг трижды ударил по Никопольскому району Днепропетровщины из "Градов" и тяжелой артиллерии. Обошлось без погибших и раненых. В Никополе произошел пожар, а в Марганецкой общине поврежден частный дом и склады и проходная местного завода. В других районах ночь была без обстрелов и в эту минуту спокойно.

Обстрел Никопольского района Днепропетровщины / Фото Валентина Резниченко

06:01 Утром 4 сентября во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога. Сначала сирены завыли в Южных и центральных регионах. СМИ сообщают об обстреле Николаевщины, а также вероятной работе ПВО в Одесской области.

06:00 Западные эксперты и аналитики отмечают, что контрнаступление Вооруженных Сил на Юге продвигается медленно. Однако все идет по плану.

04:49 В Черном море продолжается шторм, усложняющий действия россиянам. Из-за непогоды в море вражеский флот вынужден находиться ближе к пунктам базирования во временно оккупированном Крыму. Однако, несмотря на то, оккупанты держат 2 носителя крылатых ракет "Калибр".

03:03 На Юге Украины ситуация стабильно сложная. Однако, Вооруженные Силы Украины прилагают все усилия, чтобы она и дальше оставалась контролируемой. Подтвержденные потери врага составляют 138 оккупантов.

01:30 Враг поднял авиацию в небо над Крымом. После "хлопка" в Севастополе в некоторых областях Украины объявили сигналы воздушной тревоги. В частности, говорится о Востоке и Юге страны.

00:51 После полуночи в Харькове раздались взрывы. Вражеские ракеты попали в частный сектор Киевского района города. Местные телеграм-каналы сообщают о сильном пожаре, возникшем в результате российской ракетной атаки.

00:08 Советник Офиса Президента Алексей Арестович напомнил, что 2 сентября ВСУ накрыли ударом российских военных. Впервые командование кафиоккупантов ров приказало не считать потери.

00:05 Временно оккупированный Крым снова посетил "хлопок". В частности, в Симферополе слышали громкие звуки взрывов. Видеозаписи очевидцев свидетельствуют о том, что может работать ПВО.

Мусиенко заявил, что российская группировка на Юге достигла пика: смотрите видео