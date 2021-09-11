Свій лист Джелял передав через адвоката Миколу Полозова. Захисник опублікував звернення у соцмережах.
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Джеляла затримали після повернення з Кримської платформи
Затриманий політик наголосив: його арешт відбувся одразу після повернення з "Кримської платформи", де він виступав. Джелял каже, що був готовий до такого розвитку подій та відступати від власних переконань не збирається. Боротись він планує методами, які доступні йому в умовах ув'язнення.
Під час обшуку в моєму будинку співробітник, що його проводив, між іншим сказав: "Ваша зброя – слово. А це набагато небезпечніше". Так що моє "зброя" зі мною. Моє слово зі мною. Моє слово з вами!
– написав Джелял.
Політик звернувся до кримськотатарського народу і закликав не вірити лицемірам, які кажуть, що жертва насильства сама у цьому винна.
Джелял каже, що не відмовиться від своїх переконань
Я вибрав цей шлях свідомо і не зверну з нього. Зі мною поруч моя кохана дружина, мої близькі друзі, весь мій народ і весь світ. І ніяким стін цього не змінити .Не опускайте руки!
– додав Джелял.
Зазначимо, що раніше слідство окупантів перекваліфікувало справу Джеляла. Замість співучасті в "диверсії", йому інкримінують повноцінну участь. Якщо у суді його визнають винним, то заступник голови Меджлісу може опинитись за ґратами на 15 років.
Лист Нарімана Джеляла / Фото з фейсбуку Миколи Полозова
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Текст звернення Нарімана Джеляла:
Друзі!
Мій арешт акурат після повернення з "Кримської платформи", де я мав честь бути присутнім і виступати перед високими учасниками і близькими по духу друзями, тільки доводить мстивий характер російської влади.
Вона, як і раніше, демонструє готовність виганяти, ізолювати людей, які продовжують відкриту боротьбу за демократичні цінності і свободи, в ім'я інтересів свого народу і держави.
Я був готовий до такого розвитку подій і за прикладом старших братів не збираюся відступати від власних переконань! Буду продовжувати боротьбу доступними мені тут в ув'язненні способами.
Під час обшуку в моєму будинку співробітник, що його проводив, між іншим, сказав:
"Ваша зброя – слово. А це набагато небезпечніше".
Так що моє "зброя" зі мною. Моє слово зі мною. Моє слово з вами!
Чи не відступайте! Не зупиняйтесь! Не зволікайте!
Мій народ!
Не вірте лицемірним викривачам, які будуть доводити, що жертва насильства сама винна в насильстві над нею! Вони скажуть, що я сам "наражався", що сидів би я тихо, то був би дома з сім'єю.
Але нам не дозволено себе так вести.
Вісім років тому ви, мій народ, делегували мені право представляти ваші інтереси. Нагородили високим статусом і відповідальністю, перед обличчям якої я не міг мовчати і ховатися.
Я вибрав цей шлях свідомо і не зверну з нього. Зі мною поруч моя кохана дружина, мої близькі друзі, весь мій народ і весь світ. І ніяким стін цього не змінити.
Не опускайте руки!
Нехай скоєне зі мною не вселяє в вас страх, бо ж це одна з їхніх цілей.
Наші предки гордо пронесли небесний прапор із золотою тамгою. Зробити це повинні і ми!