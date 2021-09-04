Обшуки прихильники Росії проводять у селі Первомайське Сімферопольського району Криму.

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З обшуками прийшли до заступника голови Меджлісу

Проходить обшук у Нарімана Джеляла – кримськотатарського політика, викладача, політолога і журналіста, заступника глави Меджлісу кримськотатарського народу, забороненого Росії у 2016 році,

– повідомили правозахисники.

Згодом активісти уточнили, що Джеляла повезли кудись на синьому мікроавтобусі Volkswagen. Юридичну допомогу йому надаватиме адвокатка Еміне Авамілєва.



З обшуками прийшли до заступника голови Меджлісу / Фото "Кримської солідарності"

З обшуками прийшли до кримського татарина Одаманова