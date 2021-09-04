Обыски сторонники России проводят в селе Первомайское Симферопольского района Крыма.
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С обысками пришли к заместителю председателя Меджлиса
Проходит обыск у Наримана Джеляла – крымско-татарского политика, преподавателя, политолога и журналиста, заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа, запрещенного России в 2016 году,
– сообщили правозащитники.
Впоследствии активисты уточнили, что Джеляла повезли куда-то на синем микроавтобусе Volkswagen. Юридическую помощь ему будет оказывать адвокат Эмине Авамилева.
С обысками пришли к заместителю председателя Меджлиса / Фото "Крымской солидарности"
С обысками пришли к крымскому татарину Одаманову
Российские силовики из ФСБ утром 3 сентября обыскивали дом Эльдара Одаманова в Симферополе.
Силовики изъяли технику и схватили крымского татарина. Родные и адвокаты пытались разыскать мужчину, но пока тщетно.