Об этом, как узнали СМИ, рассказали крымские правозащитники из группы "Крымская солидарность". По их словам, речь идет о жителе оккупированного Россией Крыма Эльдаре Одаманове.

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ФСБ похитила крымского татарина

В доме Эльдара Одаманов в Симферополе – в оккупированном Россией Крыму – ФСБ (Федеральная служба безопасности) утром 3 сентября провела обыск.

Связан он якобы со взрывом в селе Перевальное.

Люди в форме ФСБ, как сообщили крымские правозащитники, изъяли технику и схватили Одаманова.

Причем из изъятых вещей куда-то исчез его личный телефон.

Родные и адвокаты пытались разыскать мужчину, но – безрезультатно.

Жена Одаманова написала заявление о похищении в местную "полицию". Именно туда вроде должны были доставить мужчину, но – там сказали, что человека с такой фамилией им не привозили.

О каком взрыве речь: 23 августа силовики в оккупированном Крыму заявили, как писали "Крым.Реалии" , что у села Перевальное под Симферополем неизвестные повредили газопровод. И это, мол, произошло из-за подрыва.

Российские оккупанты приходят к крымскотатарским активистам с обысками далеко не впервые