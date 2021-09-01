Февзиева незаконно взяли под стражу 17 августа 2021 года. Перед тем оккупанты проводили массовые обыски.

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В каких условиях держат крымского татарина

Камера имеет площадь всего 11 квадратных метров. При этом там находятся 8 человек, а спальных мест – 6. По словам Денисовой, среди задержанных есть человек с психическими расстройствами. Омбудсмен говорит, что это представляет угрозу жизни Февзиева.

Кроме того, в СИЗО нет надлежащей системы вентиляции. В помещении постоянная влажность и плесень на стенах.

Чиновник подчеркнула, что это нарушает права Февзиева на жизнь. Надлежащие условия содержания и уважение к частной жизни закреплены в Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод. Поэтому Денисова обратилась к Уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с требованием срочно принять меры.

Обратите внимание! Оккупанты должны содержать Фефзиева в СИЗО до 12 октября. Кроме него, 17 августа в изолятор поместил Джеббар Бекирова и Рустема Таирова. Их обвиняют в причастности к организации "Хизб ут-Тахтир", которую Россия считает террористической.

Текст поста Людмилы Денисовой:

Российская оккупационная власть продолжает пытки над нашими согражданами. Крымского татарина, религиозного деятеля Раифа Февзиева, незаконно арестованного после массовых обысков 17 августа 2021 года во временно оккупированном Крыму, содержат в СИЗО г. Симферополя в нечеловеческих условиях и под постоянным видеонаблюдением.

В камере площадью 11 квадратных метров находится 8 человек, при наличии лишь 6 спальных мест. Среди удерживаемых – лицо с психическими расстройствами, представляющее угрозу жизни Раифа Февзиева и других его сокамерников.

Из-за отсутствия надлежащей системы вентиляции, в помещении постоянная влажность и плесень на стенах.

Такие условия содержания и бездействие руководства СИЗО нарушают права Раїифа Февзиева на жизнь, достойные условия содержания и на уважение частной жизни, закрепленные статьями 2, 8 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, а также пунктами 10 и 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным советом ООН.

Обращаюсь к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием срочно принять меры по восстановлению прав гражданина Украины Раифа Февзиева, в частности обеспечить его надлежащими условиями содержания в соответствии с международными стандартами.