Задержанных арестовали на 2 месяца. До октября они будут находиться в следственном изоляторе Симферополя.

К теме Оккупанты с самого утра устроили обыски с арестами у крымских татар

Оккупанты арестовали задержанных крымских татар

5 крымских татар, которых задержали оккупанты, обвиняют в причастности к организации "Хизб ут-Тахтир". В 2003 году Россия признала ее террористической. После оккупации Крыма, российские спецслужбы проводят так называемое "расследование" о деятельности на полуострове.

Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова сообщила, что 17 августа обыски во временно оккупированном Крыму завершились незаконными арестами. За решеткой оказались:

Раиф Февзиев – будет находиться в СИЗО до 12 октября;

Джеббар Бекиров – будет находиться в СИЗО до 11 октября;

Рустем Таиров – будет находиться в СИЗО до 11 октября.

Февзиева и Бекирова оккупанты обвиняют в "организации деятельности "Хизб ут-Тахрир". Таирову инкриминируют участие в организации.

Еще двум задержанным крымским татарам – Рустему Мурасову и Зауру Абдуллаеву – меры будут выбирать 18 августа.

Обыски в домах крымских татар: что известно

Оккупанты 17 августа, около 4 утра, ворвались в дома крымскотатарских активистов. Они провели обыски в помещениях, в результате чего задержали 5 человек.

Задержанные с начала оккупации полуострова посещали все судебные заседания по делам крымских политзаключенных и поддерживали их семьи. Также активисты организовывали ифтары и массовые мероприятия в своих районах.

Рустема Мусарова, Заура Абдулаева, Рустема Таирова и Джаббара Берикова увезли в севастопольское управление ФСБ. Раифа Февизева доставили в Симферопольское управление оккупационного ФСБ.

Президент Владимир Зеленский назвал действия оккупантов недопустимыми. По его словам, мировое сообщество должно должным образом отреагировать на нарушения.

Текст публикации омбудсмена Людмилы Денисовой

Сегодняшние обыски во временно оккупированном Крыму завершились незаконными арестами. Подконтрольные РФ так называемые "суды" избрали трем из пяти задержанным крымским татарам меры пресечения в виде содержания под стражей.

Раиф Февзиев будет находиться в СИЗО Симферополя до 12 октября, а Джеббар Бекиров – до 11 октября. Им инкриминирована "организация деятельности" Хизб ут-Тахрир". Рустем Таиров, по "обвинению в участии в организации" Хизб ут-Тахрир", будет находиться в СИЗО до 11 октября. Рустему Мурасову и Зауру Абдуллаеву будут выбирать меры предосторожности завтра.

Обыски сотрудниками ФСБ, Омона и центра противодействия экстремизму РФ в домах крымских татар были проведены без допуска адвокатов и вручение соответствующих процессуальных документов на крымскотатарском языке, родном для задержанных, что нарушение 6 статьи Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод.

Подчеркиваю, что преследования оккупационными властями крымских татар являются религиозно мотивированными и требую немедленно освободить наших сограждан. Призываю международное сообщество усилить давление на страну-агрессора для прекращения циничных преследований по политическим и религиозным мотивам коренного народа Украины – крымских татар.