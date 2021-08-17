На возмутительную ситуацию отреагировал Владимир Зеленский. Президент назвал действия оккупантов недопустимыми.

Важно Оккупанты с самого утра устроили обыски с арестами у крымских татар

Он подчеркнул, что таким образом оккупанты нарушают права человека.

Эти недопустимые преследования должны быть немедленно прекращены, а люди освобождены. Мировое сообщество должна соответствующим образом отреагировать на нарушения,

– подчеркнул Зеленский.

Обыски у крымских татар

Оккупационные спецслужбы ворвались в помещение активистов 17 августа примерно в 4 утра. Во время обысков они задержали 5 крымских татар. Говорится об активистах Рустеме Мусарове, Зауре Абдулаеве, Рустеме Таирове и Джаббаре Берикове.

Они посещали все судебные заседания по делам крымских политзаключенных и поддерживали их семьи. Также активисты организовывали массовые мероприятия в своих районах.

Заметим, что российские спецслужбы регулярно проводят обыски в домах крымских татар и других активистов. Украина неоднократно призывала международное сообщество обратить на это внимание и отреагировать.

Текст публикации президента Владимира Зеленского

Россия снова вопиюще нарушает права человека в оккупированном Крыму. Сегодня утром в домах крымских татар прошли обыски и задержания. Эти недопустимые преследования должны быть немедленно прекращены, а люди освобождены. Мировое сообщество должно соответствующим образом отреагировать на нарушения.