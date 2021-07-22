Инцидент произошел в четверг, 22 июля. Спецназовцы оккупантов ворвались в квартиру 57-летнего Али Ибрагимова и его 27-летнего сына Мустафы.

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С какой целью проводят обыски

Родственники и друзья сразу же прибыли в дом, где проходил обыск, но их туда не впускали. Никто из прибывших в помещение не знал причину обыска. Очевидцы рассказали, что из окна дома выглянула жена Ибрагимова, которая попросила вызвать скорую, но что произошло никому не сообщили. Также по словам родственника и друга семьи Эльдара Газиева, Мустафу Ибрагимова отвели в местный магазин.

Старшего сына Мустафу забрали в магазин. Там тоже продолжаются следственные действия. Я утром заезжал туда – двери закрыты, внутри силовики, никого туда не впускают и не выпускают. Что они там делают? Есть ли там свидетели, нет ли – неизвестно,

– рассказал мужчина.

Обыск завершился около 13:30. В дом Ибрагимовых были допущены адвокаты. Сейчас они выясняют местонахождение Али и его старшего сына, обстоятельства обыска и в чем их обвиняют.

После того, как следователи покинули дом, мама мужчины рассказала, что силовики ворвались в дом около 9 утра и сразу повалили на пол ее сыновей.

Жена Ибрагимова пояснила, что скорую вызвали для матери, которой внезапно стало плохо. Также женщина рассказала, что один из следователей уже проводил обыски в их доме еще в 2015 году.

Семья Ибрагимовых не впервые страдает от оккупационных властей

В марте 2018 года Али Ибрагимова несколько часов удерживали на КПП "Армянск", где он получил физические травмы от работников ФСБ. Но тогда родственники вместе с юристами и правозащитниками спасли мужчину.

Активисты отмечают, что сейчас также необходима реакция общества, правозащитников и СМИ. Родственники намерены обращаться на горячие линии ФСБ, прокуратуры и МВД Крыма.

Реакция на обыск не замедлила

На своей странице в фейсбуке председатель Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров заявил, что обыски и задержания крымских татар во время мусульманских праздников являются особой формой запугивания оккупационных властей. Также он добавил, что такие действия демонстрируют пренебрежение элементарных прав людей на территории оккупированного полуострова.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала международное сообщество усилить давление на Россию для того, чтобы она прекратила нарушать права человека на оккупированной ею территории.

Обратите внимание! Сейчас мусульмане празднуют Курбан-байрам, который еще называют "праздником жертвоприношения". Это один из двух крупнейших праздников в мусульманском календаре.