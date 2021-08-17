На обурливу ситуацію відреагував Володимир Зеленський. Президент назвав дії окупантів неприпустимими.
Важливо Окупанти з самого ранку влаштували обшуки з арештами в кримських татар
Він наголосив, що у такий спосіб окупанти порушують права людини.
Ці неприпустимі переслідування мають бути негайно припинені, а люди – звільнені. Світова спільнота має належним чином відреагувати на порушення,
– підкреслив Зеленський.
Обшуки у кримських татар
- Окупаційні спецслужби увірвалися в помешкання активістів 17 серпня приблизно о 4 ранку. Під час обшуків вони затримали 5 кримських татар. Мовиться про активістів Рустема Мусарова, Заура Абдулаєва, Рустема Таїрова та Джаббара Берікова.
- Вони відвідували усі судові засідання у справах кримських політв'язнів та підтримували їхні сім'ї. Також активісти організовували масові заходи у своїх місцевостях.
Зауважимо, що російські спецслужби регулярно проводять обшуки у будинках кримських татар та інших активістів. Україна неодноразово закликала міжнародну спільноту звернути на це увагу та відреагувати.
Текст публікації президента Володимира Зеленського
Росія знову кричуще порушує права людини в окупованому Криму. Сьогодні вранці у домівках кримських татар відбулися обшуки й затримання. Ці неприпустимі переслідування мають бути негайно припинені, а люди – звільнені. Світова спільнота має належним чином відреагувати на порушення.