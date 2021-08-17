Окупаційні спецслужби увірвалися в помешкання активістів близько 4 ранку. Під час обшуків вони затримали 5 кримських татар.

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Декого затримали не вперше

В севастопольське управління ФСБ окупанти відвезли 4 затриманих. Це активісти Рустем Мусаров, Заур Абдулаєв, Рустем Таїров та Джаббар Беріков. Вони відвідували усі судові засідання у справах кримських політв'язнів та підтримували їхні сім'ї. Також активісти організовували іфтари та масові заходи у своїх місцевостях.

Рустем Мусаров за годину до обшуків повернувся з чергового судового засідання проти кримських татар у Ростові-на-Дону. Вранці окупанти увірвалися в його будинок, де він мешкав зі своєю мамою. Вона ж і розповіла, що слідчі вилучили в їхньому будинку 150 000 рублів, 500 доларів та 100 євро. Частину цих грошей Мусарову пожертвували після того, як його будинок постраждав від повеней.

Для Мусарова й Таїрова це вже не перше затримання. Спецслужби навідувалися до них ще в лютому 2018 року.

Все відбулося настільки швидко, що адвокати активістів просто не встигли прибути на обшуки.

У сімферопольське управління окупаційного ФСБ відвезли затриманого імама Раїфа Февзієва. На обшуки в його будинку адвокат встиг приїхати, але його не впустили.

У чому звинувачують затриманих

Усіх 5 затриманих кримських татар звинувачують у причетності до організації "Хізб ут-Тахтір", яку окупанти визнали екстремістською. Це вже не перший випадок, коли спецслужби затримують кримських активістів за нібито членство в цій структурі.

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