Блінкен наголосив, що політично мотивовані переслідування жителів Криму через їхню політичну позицію є абсолютно неприйнятними.
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Що відповів Блінкен
Сполучені Штати Америки не забули про вас та ще десятки ваших несправедливо засуджених співгромадян,
– наголосив держсекретар.
Окремо політик додав, що США й надалі закликатимуть Росію звільнити усіх українських політв'язнів. Москва утримує їх незаконно. Штати докладатимуть зусиль, щоб усі політв'язні знову повернулися на свободу та продовжили життя в суверенній демократичній Україні.
Бессарабов писав листа до Блінкена під час його візиту в Україну
Перед візитом держсекретаря США до Києва Олексій Бессарабов звернувся до нього з відкритим листом. Бранець акцентував, що з міжнародного порядку денного випало питання про звільнення українців.
Бессарабов пропонував, аби будь-яким перемовинам з Кремлем передував обмін "усіх на всіх".
"Справа диверсантів": за що ув'язнили Бессарабова
- 9 листопада 2016 року в окупованому Севастополі затримали працівників кримського аналітичного центру "Номос" Дмитра Штиблікова, Олексія Бессарабова, а також їхнього близького друга Володимира Дудку.
- Усіх звинуватили начебто в підготовці диверсій в окупованому Криму на замовлення української розвідки.
- Відомо, що справу щодо них сфальсифікували. Ба більше, затриманих катували електрострумом.
- Згодом так званий "суд" у Севастополі незаконно засудив Дудку та Бессарабова до 14 років в’язниці. Крім того, призначили великі штрафи: Дудці – 350 тисяч рублів, Бессарабову – 300 тисяч.
- Верховний суд Росії 15 жовтня залишив чинним вирок стосовно українських бранців. Рідні заручників сподіваються лише на обмін.