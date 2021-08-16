Блінкен наголосив, що політично мотивовані переслідування жителів Криму через їхню політичну позицію є абсолютно неприйнятними.

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Сполучені Штати Америки не забули про вас та ще десятки ваших несправедливо засуджених співгромадян,

– наголосив держсекретар.

Окремо політик додав, що США й надалі закликатимуть Росію звільнити усіх українських політв'язнів. Москва утримує їх незаконно. Штати докладатимуть зусиль, щоб усі політв'язні знову повернулися на свободу та продовжили життя в суверенній демократичній Україні.

Бессарабов писав листа до Блінкена під час його візиту в Україну

Перед візитом держсекретаря США до Києва Олексій Бессарабов звернувся до нього з відкритим листом. Бранець акцентував, що з міжнародного порядку денного випало питання про звільнення українців.

Бессарабов пропонував, аби будь-яким перемовинам з Кремлем передував обмін "усіх на всіх".

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