Лист Довгопола передала через колишнього політв'язня Кремля Олега Сенцова. До речі, раніше жінку незаконно затримали в окупованому Криму, а пізніше так само незаконно етапували на територію Росії. Зараз браниці 66 років.

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Лист Довгополої

Жінка наголосила, що скоро її кудись відвезуть. У неї залишиться лише зв'язок з українським консульством.

Якщо я виживу (все ж вік), то моя дорога тільки в Україну. Я не хочу в Крим, не можу більше бачити, як він гниє зараз... Скоро Нормандський формат, нагадайте З.В, щоб включив питання про обмін. Наші тут дуже сподіваються,

– написала браниця.



Лист Довгополої / Фото з фейсбуку Олега Сенцова

Ув'язнення Довгополої: що треба знати

У листопаді 2019 року ФСБ Росії заявила, що затримала на території тимчасово окупованого Севастополя нібито "громадянку Росії" через підозру в "державній зраді".

Галину Довгополу звинувачують в нібито зборі секретних відомостей військового характеру для української розвідки.

Жінку незаконно взяли під варту та помістили в московське СІЗО "Лефортово".



Галина Довгопола / Фото Людмили Денісової