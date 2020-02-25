У Росії зникла українка з Криму, яку окупанти звинуватили у "держзраді"

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявила, що ще з початку лютого 2020 року немає жодної офіційної інформації щодо місця перебування ув'язненої українки Галини Долгополової. У листопаді 2019 року окупанти затримали її, звинуватили у "державній зраді" і вивезли з Криму.

Останнє відоме місце утримання громадянки України – СІЗО №2 Федслужби виконання покарань Росії у Москві, підкреслила омбудсмен Людмила Денісова.

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Відтак вона звернулася до своєї російської колеги Тетяни Москалькової, щоб вжити усіх необхідних заходів для підтвердження місцеперебування українки, а також перевірити дотримання її прав.

Рідним та адвокатам Галини Долгополової досі не вдалося дізнатися про стан її здоров'я, а також забезпечення правовою та медичною допомогою,

– наголосила Денісова.

Галина Долгополова і її затримання: коротко

Галина Долгополова – українка родом з Криму. Після анексії півострова вона залишилася жити у Севастополі. Російські ЗМІ навіть писали, буцімто вона працювала у структурі Чорноморського флоту Росії.

Крім українського, у Долгополової було і російське громадянство. Це й не дивно, адже після окупації Росія примусово видавала його усім, кому тільки заманеться. Це дозволяє окупанту судити кримчан, які не згодні з окупацією як "своїх громадян".

Саме так трапилося і з Долгополовою – її звинуватили у "шпигунстві на користь України" і судять "за державну зраду". Якщо б у неї не було російського громадянства, то й судити не було б за що.