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      Шпигував на користь України: у Росії відправили на 12 років в колонію 72-річного пенсіонера

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      Володимир Моргунов у залі суду
      Володимир Моргунов у залі суду / "Коммерсант"

      У російському Ростові обласний суд призначив 12 років колонії суворого режиму 72-річному Володимиру Моргунову. Чоловіка звинувачують у шпигунстві на користь України. Моргунов є уродженцем Луганської області, проте згодом переїхав до Росії та навіть отримав російський паспорт. Останнім часом він проживав у Чертково Ростовської області.

      За інформацією видання "Коммерсант", судовий процес щодо Моргунова був закритим, тому суд оголошував тільки вступну та резолютивну частини вироку.

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      9 жовтня 2019 року Володимира Моргунова визнали винним в скоєнні злочину, передбаченого статтею Кримінального кодексу РФ про державну зраду. Йому призначено покарання у вигляді 12 років позбавлення волі у виправній колонії суворого режиму, без штрафу, з обмеженням свободи терміном на 1 рік. Вирок може бути оскаржено в апеляційному порядку в Третьому апеляційному суді загальної юрисдикції,
      передає пресслужба Ростовського обласного суду.

      Зауважимо, Моргунов повинен був провести довший термін у колонії, але суд зарахував йому час утримання під вартою – чоловіка затримали у нього дома 1 листопада 2018 року, і відтоді він перебував у СІЗО.

      Хоча Моргунову й дали 12 років колонії суворого режиму, проте прокурор просив 8 років. Сама ж стаття про державну зраду передбачає 25 років позбавлення волі. Водночас чоловік уклав угоду зі слідством, а це передбачає не більше двох третіх максимального терміну вироку. Оскаржувати рішення суду Моргунов не буде.

      "Під час слідчих дій Моргунов під тягарем доказів погодився з висунутими проти нього звинуваченнями та обрав особливий порядок ухвалення судового рішення", – зазначили у прес-службі управління ФСБ у Ростовській області, але які саме докази висунули, тут не уточнили.

      Щодо мотивів, то уродженець України заявив, що діяв з патріотичною метою. Натомість російська судова влада, такі його слова розглядає як негативне ставлення до чинної російської влади та намагання таким чином з нею боротися.

      Крім того, суд постановив зберігати у справі деякі речові докази, а саме списані аркуші паперу, упаковку від сім-карти українського оператора та документи – списки особистих складів автодорожнього пропускного пункту Чертково, прикордонної комендатури в Міллерово та прикордонного відділення в Чертково.

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      Затримання Володимира Моргунова: дивіться відео 

      Як, на переконання російської влади, Моргунов шпигував на користь України

      У пресслужбі управління ФСБ Росії у Ростовській області переконують, що Моргунов упродовж 2018 року передавав українській розвідці інформацію про економічну та суспільно-політичну ситуацію в прикордонному Чортковському районі. Також він начебто надавав інформацію про дислокацію військової техніки та сил і засобів російської прикордонної служби, що охороняє російський кордон у цьому районі.

      Крім того, Моргунов активно цікавився місцевими акціями протесту та активістами, які їх організували, пише ростовське видання "Блокнот".

      Також він збирав:

      – документальні матеріали звернень громадян Чортківського району до місцевої адміністрації,

      – дані активістів, що протестували проти зведення інженерно-технічних споруд на лінії українсько-російського кордону в Чортківському районі;

      – дані про внутрішні події району.

      Начебто вийшли на нього співробітники СБУ ще на початку 2000-х років, і відтоді він почав на них працювати. Передавав Моргунов усю інформацію співробітнику української спецслужби під час зустрічі в обумовленому місці на території України. Коли та де зустрічатимуться, вони домовлялися телефоном.

      Для зв'язку з іноземним резидентом Моргунов дотримувався посиленої конспірації. Вставляв сімкарту в окремий телефон безпосередньо перед дзвінком. Про місце і час зустрічі шпигун повідомляв своєму куратору короткими фразами, після чого ховав карту та телефон по різних місцях,
      – стверджують у ФСБ.

      Водночас російській спецпризначенці вважають, що Моргунова могли використовувати і для вербування нових агентів.

      Під час обшуку у нього вилучили десять коробок з-під телефонів, численні сім-карти, а також два паспорти на його ім'я – Російської Федерації та України.

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      Речі, які знайшли у Володимира Моргунова 

      Що відомо про Володимира Моргунова

      Він народився у селищі Мілове на Луганщині. У Чертково переїхав після розпаду СРСР. Має вищу освіту. Більшу частину життя пропрацював на керівних посадах в органах муніципальної влади.

      На момент затримання він ніде не працював, був на пенсії та займався громадською діяльністю.

      Має двох дорослих дітей.

       

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Україна – Росія Новини Росії Кримінальні новини Судді
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