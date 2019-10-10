Шпигував на користь України: у Росії відправили на 12 років в колонію 72-річного пенсіонера
У російському Ростові обласний суд призначив 12 років колонії суворого режиму 72-річному Володимиру Моргунову. Чоловіка звинувачують у шпигунстві на користь України. Моргунов є уродженцем Луганської області, проте згодом переїхав до Росії та навіть отримав російський паспорт. Останнім часом він проживав у Чертково Ростовської області.
За інформацією видання "Коммерсант", судовий процес щодо Моргунова був закритим, тому суд оголошував тільки вступну та резолютивну частини вироку.
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9 жовтня 2019 року Володимира Моргунова визнали винним в скоєнні злочину, передбаченого статтею Кримінального кодексу РФ про державну зраду. Йому призначено покарання у вигляді 12 років позбавлення волі у виправній колонії суворого режиму, без штрафу, з обмеженням свободи терміном на 1 рік. Вирок може бути оскаржено в апеляційному порядку в Третьому апеляційному суді загальної юрисдикції,
– передає пресслужба Ростовського обласного суду.
Зауважимо, Моргунов повинен був провести довший термін у колонії, але суд зарахував йому час утримання під вартою – чоловіка затримали у нього дома 1 листопада 2018 року, і відтоді він перебував у СІЗО.
Хоча Моргунову й дали 12 років колонії суворого режиму, проте прокурор просив 8 років. Сама ж стаття про державну зраду передбачає 25 років позбавлення волі. Водночас чоловік уклав угоду зі слідством, а це передбачає не більше двох третіх максимального терміну вироку. Оскаржувати рішення суду Моргунов не буде.
"Під час слідчих дій Моргунов під тягарем доказів погодився з висунутими проти нього звинуваченнями та обрав особливий порядок ухвалення судового рішення", – зазначили у прес-службі управління ФСБ у Ростовській області, але які саме докази висунули, тут не уточнили.
Щодо мотивів, то уродженець України заявив, що діяв з патріотичною метою. Натомість російська судова влада, такі його слова розглядає як негативне ставлення до чинної російської влади та намагання таким чином з нею боротися.
Крім того, суд постановив зберігати у справі деякі речові докази, а саме списані аркуші паперу, упаковку від сім-карти українського оператора та документи – списки особистих складів автодорожнього пропускного пункту Чертково, прикордонної комендатури в Міллерово та прикордонного відділення в Чертково.
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Затримання Володимира Моргунова: дивіться відео
Як, на переконання російської влади, Моргунов шпигував на користь України
У пресслужбі управління ФСБ Росії у Ростовській області переконують, що Моргунов упродовж 2018 року передавав українській розвідці інформацію про економічну та суспільно-політичну ситуацію в прикордонному Чортковському районі. Також він начебто надавав інформацію про дислокацію військової техніки та сил і засобів російської прикордонної служби, що охороняє російський кордон у цьому районі.
Крім того, Моргунов активно цікавився місцевими акціями протесту та активістами, які їх організували, пише ростовське видання "Блокнот".
Також він збирав:
– документальні матеріали звернень громадян Чортківського району до місцевої адміністрації,
– дані активістів, що протестували проти зведення інженерно-технічних споруд на лінії українсько-російського кордону в Чортківському районі;
– дані про внутрішні події району.
Начебто вийшли на нього співробітники СБУ ще на початку 2000-х років, і відтоді він почав на них працювати. Передавав Моргунов усю інформацію співробітнику української спецслужби під час зустрічі в обумовленому місці на території України. Коли та де зустрічатимуться, вони домовлялися телефоном.
Для зв'язку з іноземним резидентом Моргунов дотримувався посиленої конспірації. Вставляв сімкарту в окремий телефон безпосередньо перед дзвінком. Про місце і час зустрічі шпигун повідомляв своєму куратору короткими фразами, після чого ховав карту та телефон по різних місцях,
– стверджують у ФСБ.
Водночас російській спецпризначенці вважають, що Моргунова могли використовувати і для вербування нових агентів.
Під час обшуку у нього вилучили десять коробок з-під телефонів, численні сім-карти, а також два паспорти на його ім'я – Російської Федерації та України.
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Речі, які знайшли у Володимира Моргунова
Що відомо про Володимира Моргунова
Він народився у селищі Мілове на Луганщині. У Чертково переїхав після розпаду СРСР. Має вищу освіту. Більшу частину життя пропрацював на керівних посадах в органах муніципальної влади.
На момент затримання він ніде не працював, був на пенсії та займався громадською діяльністю.
Має двох дорослих дітей.
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