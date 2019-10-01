Журналіст Асєєв відзначає 30-річний ювілей у полоні бойовиків: в Україні запустили флешмоб

Журналіст і блогер Станіслав Асеєв зустрічає свої тридцять років у полоні бойовиків. Ще в червні 2017 року його захопили та звинуватили у шпигунстві на користь України – він висвітлював події в окупованому Донецьку. У полоні українського журналіста катували.

Його прізвище не потрапило до жодного з обмінних списків.

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А рік тому йому присвятили цілу програму на російському каналі. У ній Станіслав зізнається у "роботі на українські спецслужби". Те зізнання з нього "вибивали" – кажуть рідні та друзі. У якому він нині стані – не відомо.

Хто такий Станіслав Асєєв? Український письменник, журналіст і блогер. Під псевдонімом Станіслав Васін він працював журналістом в окупованому Донецьку. Співпрацював із виданням "Дзеркало тижня", журналом "Український тиждень" та "Радіо Свобода". Перестав виходити на зв'язок 2 червня 2017 року, після викрадення проросійськими бойовиками на Донбасі.

Ось уривок із статті Стаса, який є свого роду поясненням, чому він залишився в окупованому Донецьку.

"Багато хто скаже, що це невиправданий ризик. Що знімати там, де лягають снаряди, а українську камеру, м'яко кажучи, не чекають, – означає марно ризикувати своїм життям. Але перш за все я роблю це для себе самого. Звісно, це ще й моя робота, і такі фото й пости несуть мир війни у Київ, Одесу, на Волинь. Війна з'являється там в онлайн-режимі, у вигляді інтерактивної картинки, як пейзажі Самоа на заставці на робочому столі. І все ж насамперед я роблю це для себе самого. Це — my education, яке не купиш за жодні гроші. Втім і платити доводиться аж ніяк не грішми".

Флешмоб на підтримку Асєєва

Аби підтримати колегу члени Національної спілки журналістів влаштували акцію – написали привітання імениннику та закликають небайдужих розмістити публікації з хештегом #FREE ASEEV.