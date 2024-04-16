Володимир Зеленський підписав новий закон про мобілізацію. Про це стало відомо 16 квітня.

Дивіться також Від повістки – до "полігону": як відбувається процес мобілізації в Україні покроково

Цей закон допоможе військовому керівництву

Володимир Зеленський говорив, що цей закон може допомогти військовому керівництву України. Крім цього, закон містить пункти, які мають підтримувати тих військових, які перебувають на фронті від 24 лютого 2022 року.

Зокрема, раніше у Генштабі заявляли, що триває планова ротація. Водночас у Генштабі наголосили, що ворог продовжує тиснути на багатьох напрямках фронту.

Більшість пунктів цього закону набудуть чинності за місяць, тобто у середині травня.

У Міноборони назвали плюси нового закону