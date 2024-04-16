Володимир Зеленський підписав новий закон про мобілізацію. Про це стало відомо 16 квітня.
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Цей закон допоможе військовому керівництву
Володимир Зеленський говорив, що цей закон може допомогти військовому керівництву України. Крім цього, закон містить пункти, які мають підтримувати тих військових, які перебувають на фронті від 24 лютого 2022 року.
Зокрема, раніше у Генштабі заявляли, що триває планова ротація. Водночас у Генштабі наголосили, що ворог продовжує тиснути на багатьох напрямках фронту.
Більшість пунктів цього закону набудуть чинності за місяць, тобто у середині травня.
У Міноборони назвали плюси нового закону
- Речник оборонного відомства Дмитро Лазуткін вказав на його переваги. За його словами, у новому документі вказано, як покращити мобілізацію.
- Крім того, у законі прописані права та механізми роботи ТЦК, навколо якої часто виникали скандали. Однак зараз ситуацію намагаються врегулювати. окрема, відповідними нормами нового закону про мобілізацію.
- Важливим є й те, що закон пропонує низку "пільг" для військовослужбовців. Наприклад, це 150 тисяч гривень на придбання автівки, 50 відсотків від першого внеску, якщо людина купує житло в кредит, 100 тисяч гривень після першого року служби. Крім цього, закон передбачає гідну зарплатню для військових, які перебувають на лікуванні та не виконують бойових завдань.