У Генеральному штабі ЗСУ розповіли, що триває планова ротація підрозділів, які з початку повномасштабного вторгнення виконували завдання в районах бойових дій. Там зазначили, що знайшли можливості для позачергової відправки бригад на відпочинок.
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Процес триватиме
Водночас у Генштабі наголосили, що ворог продовжує тиснути на багатьох напрямках фронту.
Вживається комплекс заходів з метою посилення бригад, які продовжують виконувати бойові завдання на фронті,
– мовиться в повідомленні.
Відповідно до інформації, таке рішення вдалось ухвалити, зокрема, і після перегляду чисельності певних підрозділів, які не беруть участі у бойових діях. Вдалось вивільнити тисячі військовослужбовців та спрямувати їх до бойових частин.
У Генштабі наголосили, що цей процес триватиме і далі.
Ситуація на фронті на 12 квітня
- На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 5 атак противника в районах населених пунктів Новокалинове, Уманське та Нетайлове Донецької області, де ворог, завдяки підтримці авіації, прагнув вибити підрозділи із займаних рубежів.
- На Оріхівському напрямку, за підтримки авіації, ворог двічі атакував позиції захисників у районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. Окупанти здійснили авіаційні удари в районах населених пунктів Времівка Донецької області та Новоданилівка Запорізької області.
- Водночас Сили оборони стримують наступ ворога на Новопавлівському напрямку біля населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Урожайне, де росіяни, за підтримки авіації, 15 разів прагнули здійснити прорив ЗСУ.