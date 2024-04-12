В Генеральном штабе ВСУ рассказали, что продолжается плановая ротация подразделений, которые с начала полномасштабного вторжения выполняли задачи в районах боевых действий. Там отметили, что нашли возможности для внеочередной отправки бригад на отдых.

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Процесс будет продолжаться

В то же время в Генштабе отметили, что враг продолжает давить на многих направлениях фронта.

Принимается комплекс мер с целью усиления бригад, которые продолжают выполнять боевые задачи на фронте,

– говорится в сообщении.

Согласно информации, такое решение удалось принять, в частности, и после пересмотра численности определенных подразделений, которые не участвуют в боевых действиях. Удалось высвободить тысячи военнослужащих и направить их в боевые части.

В Генштабе отметили, что этот процесс будет продолжаться и дальше.

Ситуация на фронте на 12 апреля