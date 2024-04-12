В Генеральном штабе ВСУ рассказали, что продолжается плановая ротация подразделений, которые с начала полномасштабного вторжения выполняли задачи в районах боевых действий. Там отметили, что нашли возможности для внеочередной отправки бригад на отдых.
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Процесс будет продолжаться
В то же время в Генштабе отметили, что враг продолжает давить на многих направлениях фронта.
Принимается комплекс мер с целью усиления бригад, которые продолжают выполнять боевые задачи на фронте,
– говорится в сообщении.
Согласно информации, такое решение удалось принять, в частности, и после пересмотра численности определенных подразделений, которые не участвуют в боевых действиях. Удалось высвободить тысячи военнослужащих и направить их в боевые части.
В Генштабе отметили, что этот процесс будет продолжаться и дальше.
Ситуация на фронте на 12 апреля
- На Авдеевском направлении украинские защитники отбили 5 атак противника в районах населенных пунктов Новокалиново, Уманское и Нетайлово Донецкой области, где враг, благодаря поддержке авиации, стремился выбить подразделения из занимаемых рубежей.
- На Ореховском направлении, при поддержке авиации, враг дважды атаковал позиции защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области. Оккупанты осуществили авиационные удары в районах населенных пунктов Времевка Донецкой области и Новоданиловка Запорожской области.
- В то же время Силы обороны сдерживают наступление врага на Новопавловском направлении у населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка, Урожайное, где россияне, при поддержке авиации, 15 раз стремились осуществить прорыв ВСУ.