Такое мнение 24 Каналу заявил военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник, отметив, что быстрее Россия при своей системе сделать не сможет. Ведь, мол, есть определенные законы мобилизации и бюрократии. Отметим, что глава государства заявил, что в ВСУ не будет возможности противостоять будущему наступлению врага.

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"Пусть только дать автомат Калашникова, но его надо достать со склада, перевезти, патронами обеспечить. Хотя бы месячная подготовка. Не разделяю мнение, что за год. Будут давить уже через полгода", – сказал Черник.

Это серьезная сила врага. Сейчас, как отметил военный эксперт, на линии боестолкновения 470 тысяч захватчиков.

Кроме нас, граждан Украины, никто нашу землю защищать не будет. Если правильно сейчас все процессы и по мобилизации, и по наращиванию оружия состоятся, то мы способны удержать и отразить это нашествие,

– убежден Петр Черник.

Враг накапливает силы

Предполагают, что захватчики могут начать наступать на Харьков. Петр Черник отметил, что у врага сейчас нет серьезного потенциала, чтобы оккупанты смогли организовать прорывные операции на 40 километров до Харькова. По его мнению, если бы противник имел эти силы и средства, он бы уже давно это сделал. После давления на Авдеевку россияне продвигаются по несколько сотен метров.

"Чтобы организовать битву за Харьков, такой огромный город, надо хотя бы 150-тысячный корпус. Потенциально начинают ли это наращивать? Начинают. Не совсем хорошая новость", – подчеркнул военный эксперт.

По его мнению, есть уже первый "результат" теракта в подмосковном ТЦ "Крокус Сити Холл".

Обратите внимание! В Подмосковье 22 марта в ТЦ "Крокус Сити Холл" произошла стрельба. В результате этого теракта погибли 145 человек. Россия обвиняет Украину, хотя ответственность за содеянное взял на себя ИГИЛ.

Между тем российское минобороны заявило, что якобы после этого к российской армии "присоединилось 16 тысяч добровольцев".

"Я думаю, что это соответствует действительности. Не надо отбирать этот их исторический нарратив, что они "массово могут стать в бой", – сказал военный эксперт.

Россия собирается в наступление